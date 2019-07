Trump dice que el embajador británico no sirve bien a su país El presidente responde así a un comentario del diplomático que le llamaba «inepto»

Donald Trump dijo ayer que no volverá a tratar con el embajador británico en Washington después de que un diario británico revelara una serie de cables enviados por este a Londres en los que descalifica al presidente norteamericano, tildándolo de «inepto». Visiblemente molesto, el presidente dijo en Twitter que la primera ministra británica, Theresa May, ha provocado un «desastre» con su gestión del Brexit y dijo que quien de verdad le impresionó durante su visita de estado a Reino Unido el mes pasado fue la Reina.

«Hemos tenido nuestros más y nuestros menos con un par de países y lo único que puedo decir es que el embajador de Reino Unido no ha servido bien a su país. No somos ''fans'' de ese señor, porque no le ha servido bien a su país. Podría decir muchas cosas de él, pero ni siquiera me voy a tomar esa molestia», dijo el presidente el domingo a su regreso a la Casa Blanca, tras pasar el fin de semana en su club de golf en Nueva Jersey.

Sir Kim Darroch llegó a Washington como embajador en enero de 2016, diez meses antes de que Trump ganara las elecciones. El diario británico «The Daily Mail» reveló el sábado una serie de cables que envió a sus supervisores en el servicio diplomático británico en los que habla con inusual dureza del presidente, al que llama «inepto e inseguro».

«Para un hombre que ha alcanzado la mayor responsabilidad del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad», escribió Darroch en uno de esos cables, enviados habitualmente de forma secreta. «No creo que que esta Administración vaya a ser normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida, menos torpe e inepta diplomáticamente», añadió.

Este tipo de cables no son ninguna anomalía, y en realidad todos los embajadores los escriben con franqueza y con la certeza de que se van a mantener en secreto. De hecho, la primera ministra británica en funciones, Theresa May, no ha desautorizado al embajador Darroch, sino que ha expresado su respeto por él, a la vez que, por cortesía, ha dicho que no comparte su opinión sobre el presidente estadounidense.

La filtración coincide con la visita a Washington del ministro británico de comercio internacional, Liam Fox, quien dijo ayer a la BBC que aprovecharía un encuentro previsto con la hija y asesora del presidente, Ivanka Trump, para trasladarle sus disculpas de forma oficial. A su vez, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, apoyó ayer de forma enfática al embajador Darroch.

May, sin embargo, está en funciones y a la espera de que su partido elija a un sucesor. El favorito en las encuestas es un amigo personal de Trump, Boris Johnson, quien tendrá la decisión última sobre si el embajador Darroch puede seguir en Washington o no. El presidente estadounidense ha apoyado públicamente a Johnson y su idea de acometer un Brexit duro.