Uno de los sospechosos del caso Skripal es un coronel de la inteligencia rusa condecorado por Putin

Uno de los sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury fue desenmascarado anoche como coronel condecorado en la inteligencia rusa y fue galardonado con el máximo honor militar del país por el presidente Putin, según ha revelado «The Times».

El coronel Anatoliy Chepiga (39 años), que usó el alias Ruslan Boshirov para ingresar a Gran Bretaña antes de presuntamente llevar a cabo el ataque en marzo, fue nombrado «Héroe de la Federación Rusa» por decreto del presidente en una ceremonia secreta en 2014.

Bellingcat and its investigative partner The Insider identified

Skripal suspect Boshirov as GRU Colonel "Hero of the Russian Federation" Anatoliy Chepiga https://t.co/2Je3s0m7Fi via @bellingcatpic.twitter.com/hz8TbLMqLH