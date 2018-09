Un miembro de la banda MS-13 irrumpió en el dormitorio de una niña de 11 años en Brooklyn, Estados Unidos, cuando estaba durmiendo y la violó en su cama el pasado miércoles a las 23:30, según informa New York Post.

El sábado, según informaron las autoridades de Nueva York, fue detenido el inmigrante salvadoreño Julio César Ayala, de 18 años, que vive cerca y que de acuerdo al informe policial se subió al techo del edificio de apartamentos en el que vive la niña. Luego, de alguna manera, apartó el aire acondicionado de la ventana de la niña en el segundo piso y se arrastró dentro por la abertura. Allí, agredió a la niña en su cama.

Ayala salió salió corriendo por la ventana mientras la menor gritaba para alertar a su madre, que corrió en su ayuda aunque no fe capaz de ver al atacante.

Por suerte, las cámaras de seguridad sí que captaron imágenes del agresor que ayudaron a localizarlo. El sábado a las 14:35, unos 30 agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York dieron con Ayala en su refugio en un edificio de tres plantas en construcción.

Una fuente policial de alto nivel indicó a The Post que los investigadores creen que Ayala es miembro de la violenta pandilla MS-13.

Ayala fue acusado el sábado por la noche de robo con motivación sexual y violación en primer grado.

The unidentified male is a white-Hispanic wanted for questioning in regards to a sexual assault of an 11 year old girl in #Brooklyn#Flatbush#CrownHeights. Know him? Call crimestoppers 800-577-TIPS (8477) #YourCityYourCall@NYPDnews@NYPDChiefofDept@NYPDSVUpic.twitter.com/U78hZ1whL0