Qué pasa con el Brexit tras aplazarse la votación en el parlamento británico La primera ministra podría tratar de convencer a los diputados rebeldes y de reabrir la negociación con Bruselas

La decisión de Theresa May de aplazar la votación sobre el acuerdo del Brexit, así como la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de permitir que Reino Unido detenga su salida del bloque europeo han alterado este lunes el guion del proceso iniciado por Londres a raíz del referéndum de 2016. ¿Y ahora qué? Estas son algunas claves para entender el laberinto del Brexit.

¿Por qué Reino Unido pretende salir de la UE?

El 23 de junio de 2016 los británicos tomaron la decisión, a través de un referéndum, de abandonar la Unión Europea, de la que accedió en 1973 a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. En aquella consulta se les preguntaba si querían permanecer o salir de la UE, y eligieron esta última opción por cerca de un 52%, frente al 48% de quienes preferían seguir. Entre los argumentos con los que ganó el sí al Brexit estaban el coste para el país de pertenecer a la Unión, el rechazo al someterse a la legislación comunitaria, la recuperación del control de las fronteras y la posibilidad de que el país negociara sus propios acuerdos comerciales.

¿Cuándo se prevé que salga el Reino Unido de la UE?

La retirada de Reino Unido de la UE está prevista el 29 de marzo de 2019, dos años después de la activación por este país del artículo 50 del Tratado de la Unión, en el que se regula la salida de un estado miembro. A partir de ese momento, los tratados de la UE dejarán de aplicarse en Reino Unido. No obstante, posteriormente se estableció un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que Londres estará excluida de la toma de decisiones en la UE, por no ser ya miembro de ella, pero seguirá teniendo acceso al mercado único y la unión aduanera.

¿Puede Reino Unido dar marcha atrás en el Brexit?

Este mismo lunes el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que Reino Unido puede frenar el Brexit de forma unilateral cuando lo desee mientras no supere la fecha límite del 29 de marzo de 2019. «Cuando un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea, como lo ha hecho el Reino Unido, ese Estado miembro puede revocar unilateralmente esa notificación», indica la sentencia. Otra cuestión sería cómo se cumpliría entonces con el mandato de los británicos expresado en el referéndum de 2016 o si habría un nuevo referéndum.

¿En qué consiste el acuerdo de salida con la UE?

Tras una larga negociación entre Reino Unido y Bruselas, ambas partes llegaron el pasado noviembre a un acuerdo para la salida británica de la UE. Uno de los puntos clave es que se evita establecer barreras físicas ni controles en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, para lo cual se crea temporalmente un territorio aduanero único del que formaría parte el Reino Unido. El acuerdo incluye la factura que Reino Unido debe abonar a Bruselas por el divorcio, de unos 40.000 millones de euros.

¿En qué momento se encuentra el proceso?

Theresa May obtuvo el respaldo de los miembros de su gobierno al acuerdo pactado con Bruselas, mientras que, desde la otra parte, los Veintisiete (los miembros de la UE sin Reino Unido), lo aprobaron el pasado 25 de noviembre y tendría que darle luz verde también el Parlamento Europeo, un trámite que, a priori, superaría sin problemas. Falta, sin embargo, que la Cámara de los Comunes del parlamento británico le dé el visto bueno. La votación estaba fijada para este martes, pero May no cuenta con mayoría suficiente para sacar el acuerdo adelante. Su partido, el conservador, carece de mayoría absoluta en la Cámara y, además, buena parte de sus diputados rechazan el documento por considerar que traiciona el mandato de los británicos. La mayor parte de los laboristas también se oponen. Finalmente la «premier» ha optado por aplazar la votación, según se ha sabido este lunes.

¿Qué sucede ahora?

El escenario es incierto. La primera ministra británica tratará de sumar adhesiones al acuerdo entre los diputados, bajo la amenaza de que entonces Reino Unido se enfrenta a la posibilidad de un Brexit sin acuerdo o, basándose en la sentencia del Tribunal de la UE, incluso a que no haya acuerdo. Mientras, podría tratar de reabrir la negociación con Bruselas para presentar a los diputados reacios alguna mejora que los convenciera, algo que desde la UE se ha rechazado de forma tajante, asegurando que el actual es el único acuerdo posible. El previsible revés que iba a sufrir May en la votación de este martes podría haber sido aprovechado por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, para tratar de hacerse con el gobierno, lo que supondría un frenazo para el Brexit. El diario « The Guardian» apunta que la votación podría aplazarse hasta la semana que viene o incluso hasta enero.

¿Qué pasaría si el parlamento rechaza el acuerdo?

En caso de que finalmente haya una nueva votación y el parlamento rechazara el acuerdo, podría producirse desde un Brexit sin acuerdo -una opción que May y Bruselas rechazan por el caos que generaría- hasta la caída del gobierno británico, pasando por un segundo referéndum para que los votantes dijeran si quieren o no ese documento o por una renegociación con Bruselas.