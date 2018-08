Muere a los 80 años Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y Nobel de la Paz

El ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan ha fallecido a los 80 años de edad, han confirmado fuentes familiares al portal de noticias ghanés CNR.

El diplomático ghanés, ha confirmado la familia, enfermó cuando regresaba de Sudáfrica tras acudir a la conmemoración del aniversario del nacimiento del líder sudafricano Nelson Mandela.

Annan fue hospitalizado en Ginebra y luego trasladado en avión a un centro médico de la capital, Berna, donde falleció.

La noticia de su fallecimiento ha sido trasladada igualmente por la cuenta oficial en Twitter de la Organización Internacional para la Migración y dos personas próximas a la agencia de noticias Reuters.

En un comunicado emitido por la familia a través de la cuenta de Twitter de Kofi Annan, sus allegados han destacado sus esfuerzos por «lograr un mundo más justoy pacífico» y por «ser un ardiente campeón de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el estado de derecho».

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ