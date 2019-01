Leopoldo López: «La detención de Guaidó evidencia la fragilidad en la escala de mandos» El opositor, en arrestó domiciliario, elogia en una grabación el comportamiento del presidente del Parlamento frente a los funcionarios del Sebin

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir Corresponsal en Caracas Actualizado: 14/01/2019 17:24h

Leopoldo López, el preso político venezolano más emblemático, afirmó que la detención y liberación que sufriera este domingo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, muestra que «hay un quiebre a lo interno del régimen de Maduro».

El jefe del parlamento fue detenido brevemente durante una hora y liberado por agentes de la policía secreta, Sebin, en plena autopista Caracas-La Guaira, cuando se disponía participar en un Cabildo abierto en Caraballeda en el litoral de Vargas.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reconoció que los funcionarios de la policía secreta actuaron de manera «irregular» y que iban a ser sancionados por estar «conspirando», sin dar mayor explicación de quién había dado la orden de aprehensión y de quién ordenó su inmediata liberación.

El exalcalde de Chacao y fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López habló desde su arresto domiciliario donde se encuentra pagando una condena injusta de 14 años por haber llamado a protestar en febrero del 2014.

En un audio que circuló en las redes sociales, López dijo sentirse orgulloso de Juan Guaidó, a quien calificó de valiente por enfrentarse a los agentes del Sebin. «Hablé con Juan, me contó lo que pasó y ahora se dirige al cabildo de Caraballeda. Hay que poner atención a los detalles. Son muy relevantes por lo que está ocurriendo en el sector militar, los funcionarios y la seguridad que rodean a la dictadura», dijo en la grabación.

Refirió que Guaidó venía bajando por la autopista de Caracas-La Guaira al cabildo, a la altura del barrio El Limón, tres camionetas oficiales sin identificación lo detienen, eran «funcionarios encapuchados con armas largas, lo sacan de manera violenta del vehículo y cuando empiezan a rodar lo primero que intentan es ponerles las esposas».

En su relato señaló que Guaidó «se niega y no permite que le pongan las esposas. Dijo que eso era un error, usted no me puede poner las esposas, yo soy presidente de la Asamblea Nacional, soy la autoridad legítima y no se las pusieron».

El diputado habló del tema de la amnistía a los agentes policiales «lo que se busca es la reconciliación y la amnistía a los funcionarios militares y civiles que colaboren con la restitución del orden constitucional».

Los policías «le prestaron mucha pero mucha atención a la amnistía y a partir de ahí cambió la dinámica y su actitud hostil y agresiva. Los agentes se quitaron la capucha y le comenzaron a preguntar sobre lo que estaba ocurriendo. Y hubo algo muy relevante, le preguntaron si lo que estaban haciendo era constitucional, él les explicó el fundamento constitucional de lo que estaba haciendo y tomaron la decisión de liberarlo».

Leopoldo López confesó que le pareció «muy importante esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, de que hay mucha fragilidad en la escala de mando y sobre todo la necesidad de que nosotros fortalezcamos el mensaje sobre la ley de amnistía que se va a presentar ante la Asamblea Nacional».

«Me siento muy orgulloso de Juan. Lo he visto muy sereno, centrado y calmado con el mensaje y la convicción donde tiene que estar. Es parte de nuestra lucha de VP , no es poca cosa han sido 5 años de persecución, más de 100 presos políticos detenidos y los exiliados».

Leopoldo López llamó a la unión de todos los venezolanos. «No vamos a retroceder, seguimos adelante hasta conquistar la libertad. Estoy seguro que el 23 de enero habrá una manifestación inmensa en todos los rincones de Venezuela».