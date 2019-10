Juncker confirma el acuerdo para el Brexit con Johnson

El Reino Unido dejará definitivamente de pertenecer a la Unión Europea el 1 de noviembre si el pacto que se ha alcanzado esta mañana acaba siendo confirmado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acaba de anunciar que se ha llegado a un acuerdo sobre el mecanismo del «respaldo irlandés» y la declaración política que acompaña al Tratado de Retirada. «Cuando hay voluntad hay un acuerdo» ha escrito Juncker en su cuenta en las redes sociales. «Tenemos un acuerdo justo y equilibrado tanto para la UE y como para el Reino Unido, testimonio de nuestro compromiso a la hora de encontrar soluciones».

La cuestión en estos momentos es saber quién más apoya este acuerdo. Juncker dice que va a «recomendar» al Consejo Europeo de jefes de Estado o de Gobierno que lo ratifiquen, lo cual es muy probable que suceda esta misma tarde, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, tiene que lograr también que sea respaldado por el Parlamento de Westminster. Esta misma mañana, el partido nacionalista norirlandés DUP, clave para que los conservadores puedan tener una mayoría, ha dicho que no apoyaría la fórmula.

El acuerdo supone que la provincia británica de Irlanda del Norte permanecerá en la unión aduanera del Reino Unido, pero habrá controles en el tráfico de mercancías entre este territorio y la isla de Gran Bretaña. Sin embargo, al mismo tiempo Irlanda del Norte se mantendrá temporalmente bajo el marco regulatorio europeo, de modo que no sea necesario establecer una frontera en la isla. Los mecanismos para la equivalencia de la recaudación del IVA en este mecanismo han sido la última dificultad técnica para el acuerdo.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9