La invasión rusa amenaza el patrimonio de Ucrania

Cuenta la ‘ Crónica de Néstor’ , un texto medieval fechado en el siglo XII, que San Andrés , el hermano de San Pedro, visitó Crimea y el estuario del Dniéper cuando predicaba el Evangelio. Decidido a llegar a Roma y tal vez fatigado por el viaje, remontó el cauce del río y se detuvo a descansar en su orilla. «Por la mañana, habiéndose levantado, dijo a los discípulos que estaban con él: ‘¿Veis estas montañas? De estas montañas irradiará la gracia de Dios, habrá una gran ciudad y Dios erigirá muchos templos’. Y tras subir a las montañas las bendijo, y colocó una cruz, y, habiendo rezado a Dios, bajó de estas montañas, en las que más tarde surgió Kiev ».

La revelación de San Andrés comenzó a materializarse en el siglo IX, cuando la ciudad se convirtió en la capital de la Rus de Kiev , un estado eslavo que abarca parte del territorio donde hoy están Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y sobre todo a partir del X, pues el príncipe Vladímir el Grande decidió convertirse en el año 988 a la fe de Bizancio, según una de las leyendas, por la belleza subyugante de la liturgia de Constantinopla. Su hijo, Yaroslav el Sabio (978-1054), ordenó que se levantaran los primeros edificios para honrar a Dios: el monasterio de las Cuevas y la catedral de Santa Sofía de Kiev, ambas declaradas en diciembre de 1990 patrimonio de la humanidad.

«La fundación del monasterio de las Cuevas en la década de 1030, dedicado a la Dormición de la Virgen, supuso la aparición del primer conjunto monástico en la Rus», cuenta el historiador Paul Bushkovitch en su ‘ Historia de Rusia ’ (Akal, 2013). «La catedral de Santa Sofía de Kiev es la iglesia cristiana más antigua de la primera mitad del siglo XI completamente conservada en el territorio de los eslavos del Este», explican la responsable del área de conservación del monumento, Kira Petrachek , y la oficina de prensa del recinto. «Fue un símbolo del poder y la soberanía de la Rus de Kiev. Como la iglesia principal del estado, jugó el papel de centro espiritual, político y cultural. La primera biblioteca conocida de la Rus se estableció allí, en la que se guardaron crónicas y se tradujeron libros», añaden, subrayando el valor de los iconos y mosaicos conservados en su interior.

Al igual que otros edificios históricos, la catedral de Santa Sofía y el monasterio de las Cuevas corren peligro si las tropas rusas sitian Kiev y los ataques se recrudecen. De hecho, el derribo con un misil de una antena de televisión hace dos semanas dañó el monumento conmemorativo de Babi Yar , escenario de una de las peores matanzas de la Segunda Guerra Mundial .

Patrimonio cultural en peligro 2. Banco Nacional de Ucrania 4. Catedral de Santa Sofía de Kiev 1. Casa con Quimeras 3. Museo Nacional de Historia de Ucrania 6. Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas 5. Catedral de San Andrés de Kiev 7. Museo Nacional de Arte de Ucrania 8. Casa de Chocolate 1.200 m RAIÓN DE PODIL PENÍNSULA RYBALSKYI Ministerio de Asuntos Exteriores 5 RAIÓN DE SHEVCHENKO La Rada (Parlamento de Ucrania) 6 3 LIVOBEREZHNYI MASYV 4 SHULIAVKA 7 Oficina del presidente de Ucrania 2 1 8 Palacio Mariyinsky (Residencia oficial del presidente de Ucrania) SOLOM’YANKA BEREZNIAKY KIEV OLEKSANDRIVS’KA SLOBIDKA Bienes culturales y naturales de Ucrania Kiev Catedral de Santa Sofía y monasterio de las Cuevas de Kiev Mírgorod Estatua de Gógol 1 7 Provincia de Chernivtsi La Residencia de los metropolitanos de Bucovina y Dalmacia 8 Leópolis Conjunto del centro histórico Teatro de la Ópera 2 Crimea Ruinas de la colonia griega de Quersoneso Provincias de Leópolis, Transcarpatia, Jmelnitski e Ivano-Frankivsk Hayedos primarios de los Cárpatos 9 3 Provincias de Leópolis, Transcarpatia e Ivano-Frankivsk Tserkvas de madera (edificios religiosos) 10 Provincias de Jmelnitski y Odesa Arco geodésico de Struve 4 Odesa Escaleras Potemkin Dnipró Catedral de la Transfiguración 5 11 Járkov Catedral de la Anunciación Poltava Monumentos de la batalla de 1709 12 6 BIELORRUSIA RUSIA Chernóbil POLONIA Kiev 1 Mírgorod Járkov Leópolis 7 12 3 4 2 3 Poltava 6 10 UCRANIA 3 Dnipró 3 8 10 3 10 Lugansk 11 3 3 3 MOLDAVIA Donetsk 3 RUMANÍA 4 5 Odesa 300 km 9 Mar Negro Zonas ocupadas Salida de refugiados Entrada de tropas rusas Fuente: Elavoración propia / ABC / CG. Simón Patrimonio cultural en peligro 2. Catedral de Santa Sofía de Kiev 1. Museo Nacional de Historia de Ucrania PENÍNSULA RYBALSKYI Ministerio de Asuntos Exteriores 3 La Rada (Parlamento de Ucrania) KIEV 4 1 2 Oficina del presidente de Ucrania Palacio Mariyinsky (Residencia oficial del presidente de Ucrania) 1.200 m 4. Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas 3. Catedral de San Andrés de Kiev 6. Banco Nacional de Ucrania 5. Casa con Quimeras PENÍNSULA RYBALSKYI Ministerio de Asuntos Exteriores La Rada (Parlamento de Ucrania) KIEV 7 Oficina del presidente de Ucrania 6 5 8 Palacio Mariyinsky (Residencia oficial del presidente de Ucrania) 1.200 m 7. Museo Nacional de Arte de Ucrania 8. Casa de Chocolate Bienes culturales y naturales de Ucrania Kiev Catedral de Santa Sofía y monasterio de las Cuevas 1 Leópolis Conjunto del centro histórico Teatro de la Ópera 2 Provincias de Leópolis, Transcarpatia, Jmelnitski e Ivano-Frankivsk Hayedos primarios de los Cárpatos 3 Provincias de Jmelnitski y Odesa Arco geodésico de Struve 4 Odesa Escaleras Potemkin 5 Poltava Monumentos de la batalla de 1709 6 BIELORRUSIA POLONIA RUSIA 1 7 3 12 4 2 3 6 10 3 UCRANIA 3 8 3 10 11 MOLDAVIA 3 3 4 RUMANÍA 5 300 km 9 Mar Negro Tropas rusas Salida de refugiados Zonas ocupadas Mírgorod Estatua de Gógol 7 Provincia de Chernivtsi Residencia de los metropolitanos de Bucovina y Dalmacia 8 Crimea Ruinas de la colonia griega de Quersoneso 9 Provincias Leópolis, Transcarpatia e Ivano-Frankivsk Tserkvas de madera (edificios religiosos) 10 Dnipró Catedral de la Transfiguración 11 Járkov Catedral de la Anunciación 12 Fuente: Elavoración propia / ABC / CG. Simón

Sergiy Bilenky , miembro de la Asociación Americana de Estudios de Ucrania y autor de un libro de historia de la ciudad, ‘ Imperial Urbanism in the Borderlands: Kyiv, 1800-1905 ’ (University of Toronto Press, 2018), explica a ABC que el principal riesgo para el patrimonio de Kiev es que las sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores , la Rada (el Parlamento de Ucrania) o la oficina del presidente se conviertan en diana de los invasores. Como se aprecia en el mapa, esos edificios están cerca de la catedral de Santa Sofía, de San Andrés y del Museo Nacional de Historia; del Museo Nacional de Arte y el Banco Nacional de Ucrania, y de la Casa con Quimeras y la Casa de Chocolate, respectivamente.

«El legado histórico de Kiev se encuentra en peligro extremo por los posibles bombardeos rusos -lamenta Bilenky-. Si las tropas rusas no son capaces de conquistar la ciudad por tierra, estarán listas para destruirla desde arriba , con misiles y bombas», advierte. «Teniendo en cuenta lo que los bombardeos rusos provocaron en Siria cuando destruyeron ciudades enteras, como Homs o Alepo, puedo decir que estoy muy preocupado».

«Muchos edificios históricos están cerca de otros estatales», coincide Taya Samoylova , una vecina de Kiev que trabaja como guía turístico. «No creo que los monumentos se puedan proteger por completo. Se pueden sacar las colecciones, como los iconos y los objetos de culto, pero los edificios no se pueden esconder», lamenta. «Los mongoles destruyeron la ciudad en 1240 y mataron a la población, y fue milagroso que muchos edificios sobrevivieran. Me causaría una gran tristeza si ahora no consiguieran hacerlo».

«Los empleados del Museo de Historia Nacional de Ucrania, incluyendo a su museo afiliado del Tesoro, estamos haciendo todo lo posible para proteger la colección. No podemos revelar detalles por razones de seguridad», señala Mariia Propenko , asistente del director de esa institución. « La invasión rusa de Ucrania ha provocado mucho dolor . Ahora, la realidad del país incluye civiles muertos y heridos, y casas, colegios y hospitales destruidos. Por desgracia, la herencia cultural también está en peligro. Museos, monumentos y edificios históricos son vulnerables a los misiles, los bombardeos y los saqueos. Además, Kiev tiene un lugar especial en la interpretación que hace Putin de la historia rusa y de sus raíces».

‘Cosacos zapórogos escribiendo una carta al Sultán’, de Iliá Repin Los militares ucranianos imitan a los cosacos de Repin Por José María Herrera Putin ha invadido Ucrania con el pretexto de liberarla de los nazis. Quizá teme algo que pudo ocurrir en época de Hitler, cuando los ucranianos parecieron dispuestos a pasarse al enemigo con tal de librarse de los soviéticos. Los desmemoriados atribuyen aquel giro al perverso fascismo, olvidando la hambruna organizada por el Kremlin a principios de los 30 que costó la vida a millones de ucranianos. El pueblo ucraniano está acostumbrado a sufrir, pero también la tierra que ocupa (Chernóbil) y, por supuesto, su cultura y patrimonio. Una nación perpetuamente sometida a sus vecinos tiene pocas posibilidades de forjar un legado que sobreviva al devenir de las generaciones. Aún así, Ucrania posee un valioso patrimonio que ya sufre las consecuencias de la guerra. La primera víctima cultural del ‘proceso de desnazificacion’ ha sido un memorial dedicado a las víctimas de la masacre nazi de Babi Yar en 1941. ¿Qué ocurrirá con la catedral de Santa Sofía de Kiev, el palacio de los metropolitanos de Bucovina y Dalmacia o el centro histórico de Leópolis, todos patrimonio de la humanidad? La preocupación se extiende a los museos, en particular el Nacional de Arte de Ucrania, donde se guardan desde iconos de la época de la Rus de Kiev (siglo XI) a las pinturas de Boichuk, pintor ejecutado por orden de Stalin. Putin puede conseguir con él lo que no lograron los comunistas tras la Gran Purga: eliminar de la tierra sus obras y las de sus discípulos. Ha circulado estos días en las redes sociales una foto en la que militares ucranianos reproducen el cuadro de Iliá Repin ‘Cosacos zapórogos escribiendo una carta al Sultán’ . Repin cuenta allí una historia ocurrida en 1676, cuando los cosacos enviaron una carta llena de insultos y obscenidades a Mehmed IV. Lo mismo hacen los soldados ucranianos en la foto en que escriben a Putin. Quizá le recuerden lo que significa en eslavo ‘Kosak’: hombre libre. Habrá que ver cuál es la respuesta del dictador ruso, el mismo que anunció el uso de armas nucleares si el Estado se veía amenazado. El Estado, o sea, yo, Vladímir.

Lucha contrarreloj

Además de Kiev, las demás ciudades de Ucrania temen por su patrimonio. Con el tiempo en contra, los empleados del Museo de Arte de Járkov luchan por proteger las obras de su colección, muchas de autores rusos; en Leópolis , las estatuas han sido envueltas con material protector, como muestran las fotografías que la guía turístico Anna Nikolaieva ha enviado a ABC; si Odesa sufre finalmente un ataque, las escaleras Potemkin, una larga pasarela que acaba en el mar Negro y figura en la memoria sentimental de todos los amantes del cine, pueden ser destruidas, al igual que la estatua del escritor Nikolái Gógol en Mírgorod o los monumentos que conmemoran la batalla de Poltava de 1709.

«Salvar las vidas de las personas debe ser la prioridad en todas las guerras, pero la protección del patrimonio cultural también es esencial , porque constituyen la identidad de los pueblos», asevera Ana Laia Lázaro , profesora de la UNIR. «Dos instrumentos legales muy importantes del derecho internacional son la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 y la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 , de la que son parte Rusia y Ucrania», explica. «La destrucción de bienes culturales podría considerarse crimen de guerra o indicio de otros, como el de genocidio», advierte la experta.