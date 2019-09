El hermano de Boris Johnson, contrario a un Brexit duro, renuncia como diputado «tory» y ministro

Jo Johnson, hermano del primer ministro del Reino Unido, renuncia como diputado y ministro Tory diciendo que está «dividido entre la familia y el interés nacional», según recoge la BBC.

Johnson ha dicho que no podía cumplir con las «tensiones no resueltas» causadas por la amenaza del Gobierno de salir de la UE sin un acuerdo.

Ha pasado nueve años como diputado por Orpington y fue nombrado a principios de este año como ministro por su hermano. Ocupaba la secretaría de estado de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación.

En un tweet, escribió: «Ha sido un honor representar a Orpington durante 9 años y servir como ministro».

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout