Espectacular rescate de los tripulantes desaparecidos del barco que volcó en Georgia (EE.UU.)

La Guardia Costera de EE.UU. rescató hoy a cuatro tripulantes surcoreanos de un buque de carga que volcó el domingo frente a la costa de Georgia y que se consideraban desaparecidos desde entonces, informó este lunes esa agencia.

Aunque los equipos de rescate desconocían si los tripulantes seguían vivos y en qué parte de la embarcación estaban cuando iniciaron las tareas de rescate, lograron encontrarlos con vida después de horas de búsqueda. Los rescatistas también estaban preocupados por el gran tamaño de la nave y por el hecho de que tiene puertas herméticas y numerosos compartimentos.

De hecho, la Guardia Costera encontró a tres de los tripulantes en un compartimento del casco cercano a la hélice y al último, más tarde, en la sala de control de la embarcación. La tripulación del Golden Ray, un barco surcoreano de casi 20 metros de eslora, informó a las autoridades estadounidenses de que la embarcación volcó cerca de las dos de la madrugada del domingo.

.@USCG and rescue crews have extracted the final #GoldenRay crew member safely. All crew members are accounted for. Operations will now shift fully to environmental protection, removing the vessel and resuming commerce. #HappeningNow#BreakingNews#Breakingpic.twitter.com/YgEM6Eb2qO