El brutal asesinato a machetazos de un adolescente tras ser confundido con el protagonista de un vídeo sexual

Lesandro Guzmán-Feliz, un adolescente de 15 años, fue sacado a la fuerza de una tienda el pasado miércoles, arrastrado por el suelo y asesinado a machetazos por una pandilla que le confundió con otra persona, según cree la Policía de Nueva York.

Con sangre saliendo de su cuello, el adolescente -conocido por sus amigos como Junior- corrió hacia a un hospital cercano pero se cayó a unos metros y murió.

Ahora, los miembros de la banda detrás del asesinato se han disculpado con su familia en las redes sociales y han dicho que «se suponía que no era él».

Derek Grullon, de 19 años, el novio de la hermana de la víctima, dijo que recibió mensajes de hombres que dicen ser parte de Trinitarios, una conocida pandilla dominicana. Según explicó a New York Post, le enviaron un vídeo de Snapchat de dos minutos, en el cual uno de los líderes de la pandilla dijo: «Lo siento. Sé que no significa mucho. No tendría que haber sido él». Grullon añadió que también afirmaron que los matones responsables del asesinato fueron expulsados de la banda.

Los detectives dicen que un video sexual casero publicado en Facebook puede haber provocado el ataque brutal. Están investigando si sus asesinos lo confundieron con un joven de aspecto similar y cabello rizado que mira a la cámara en dicho vídeo.

Los policías dicen que una mujer joven desnuda en la grabación puede estar relacionada con uno de los atacantes y están investigando si reunió a sus amigos para buscar venganza.

The stabbing murder of this young man is among the most brutal crimes I’ve seen in my 36yr career. @NYPDDetectives are working hard to capture these killers, but we also need your help. Watch this video and call #800577TIPS with any information you can provide. #JUSTICEFORJUNIORpic.twitter.com/h6QxmGtEsx