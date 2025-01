La separación de 'Los Chunguitos' acaba en los juzgados: «Está en manos de mi abogado»

A sus 63 años José Salazar vuelve a empezar. Lo hace después de anunciar que, tras 45 años siendo la mitad de “Los Chunguitos”, emprende una carrera en solitario. Una noticia que sobrecogía al mundo de la cultura pero que no es reciente. ABC ha podido saber que el grupo se disolvió en enero después de protagonizar desencuentros que, hasta la fecha, parecen irreconciliables. Diferencias económicas y de principios que se hicieron evidentes cuando Juan decidió participar motu proprio en un acto de VOX al que José nunca hubiera asistido, ya que, centrado en la música, jamás se ha manifestado en relación a partidos políticos.

Ninguno de los dos hermanos quiere entrar en detalles, pero el enfrentamiento entre ellos es tan real y crudo que para el lamento de sus seguidores ha terminado formando parte de un procedimiento judicial: « Este tema está en manos de mi abogado y se resolverá de acuerdo a la justicia , pero no quiero decir nada más porque hemos estado unidos toda la vida», dice José en conversación con este periódico.

José y Juan eran 'Los Chunguitos' durante cuarenta y cinco años

Su voz, la misma con la que quiere seguir conquistando al público en esta nueva etapa, se quiebra por momentos pero se recupera pronto. Aunque es de esa vieja escuela que empuja a los artistas a reír cuando en realidad el alma llora, se le percibe sobrepasado: «ahora necesito que la gente sepa que estoy aquí y que no voy a dejar de cantar y de bailar, que es de lo que yo sé», insiste.

No cierra la puerta a la reconciliación ni quiere que se compare su caso con el de sus hermanas, Azúcar Moreno : «Quiero tirar para adelante y ser feliz. Lo que pase en un futuro no lo sé, ahora quiero vivir el presente». Tanto es así que acaba de sacar al mercado su primer single, “La vida te sorprende”, en el que cuenta la historia de ese amor que llega de forma inesperada y te recompone. Su primera actuación fue el sábado en el programa ‘A tu vera’ que conduce Alicia Senovilla en la televisión autonómica de Castilla la Mancha y que esta semana alcanzó cifra récord con un 10.3% de share .

El Taíno con su primer single

El Taíno , como quiere que se le conozca a partir de ahora, no solo cantará los nuevos temas que ya prepara, sino también aquellos con los que se hizo popular con con 'Los Chunguitos': « En mis actuaciones no faltarán las canciones de siempre porque también son las que la gente quiere escuchar y que ahora las interpretaré con mi nuevo grupo. ¡Quiero comerme el mundo!», dice con el entusiasmo de quien pisa con fuerza y no teme a nada. Suena a éxito.

