El hermano de Mila Ximénez: «El tratamiento va a ser muy largo»

Mila Ximénez es uno de los personajes más mediáticos de la televisión. De ahí el interés que concita su vida. Lo último que sabíamos de la periodista es que estaba decidida a seguir el tratamiento que le habían sugerido los médicos que la llevan. Como se recordará, Mila sufrió un revés a nivel salud y eso hizo que se replanteara muchas cosas. «Quiero vivir con calidad de vida», expresó la colaboradora. La enfermedad se había extendido a otras partes de su cuerpo y eso la dejó muy tocada.

Tras meditar mucho la decisión, Mila Ximénez dijo «sí» a seguir esta segunda fase de tratamiento para paliar el avance de su enfermedad. Desde entonces, no sabíamos nada de ella, a excepción de lo que explicó Jorge Javier en 'Sálvame' recientemente: «He hablado con Mila este fin de semana y está estupenda». Desde ABC nos hemos puesto en contacto con Manolo Ximénez, hermano de la periodista, esto es lo que nos ha explicado: «Mila está siguiendo su tratamiento y, gracias a Dios, mejorando, pero aún será largo». Así las cosas, el regreso de la colaboradora a la vida pública no será ni inmediata ni a corto plazo.

Lo cierto es que Ximénez ha afrontado con gran entereza esta nueva fase de la enfermedad. Su familia está muy pendiente y también sus amigos más íntimos. Son muchas las personas que desean ponerse en contacto con ella pero, ahora, le conviene tranquilidad. Su hija Alba, nacida de su unión con Manolo Santana , se desplaza con frecuencia desde Holanda, donde vive, para estar junto a su madre.

Fue Ximénez quien explicó la complicada situación que atravesaba. Y lo hizo en Sálvame: « He estado un mes casi sin poder moverme de la cama. Ha sido muy duro ». Se refería a los efectos secundarios que el tratamiento le producía. En ese momento expresó que la enfermedad se había extendido y el consejo que le había dado su médico, probar otro tratamiento. Debido a lo sufrido, la periodista no estaba convencida del camino a seguir: «Escucharé a mi doctora y decidiré si seguir. Me gusta vivir pero con calidad de vida».