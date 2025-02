Los errores de estilo que no se deben cometer en las comidas y cenas de empresa

El look negro de Rosanna Zanetti es una idea muy acertada

Diciembre es sinónimo de vacaciones… y Navidad, lo que también significa que tendrán lugar todo tipo de reencuentros y reuniones . Es época de regalar y, por qué no, recibir algún que otro capricho y además es el momento de dar un lavado de cara al vestidor para preparar los looks de cara a Nochebuena y Nochevieja. Estas dos festividades no son las únicas que se celebran durante las próximas semanas, pues la mayoría de los calendarios están repletos de comidas y cenas navideñas con amigos. Eso sin mencionar que este año más que nunca las agendas están a rebosar para recuperar el tiempo perdido tras la pandemia.

De todas ellas y la que es objeto de este artículo es la de empresa , pues en la mayoría de los casos los trabajadores llevan sin verse las caras desde mediados de 2020. Una ocasión que normalmente suele traer muchos quebraderos de cabeza en lo que a estilo se refiere por dos motivos. Por un lado, determinar el outfit con el que acertar y por otro la pérdida de práctica a la hora de elegir ya que los vestidores de la mayoría se han acostumbrado los looks más cómodos en los que resulta difícil encontrar prendas que no sean chándales, leggins o jerséis.

Aunque el estilismo elegido debe reflejar la personalidad de quien lo lleva, en este caso no todo vale. Pues es muy fácil sobrepasar la delgada línea que separa el buen gusto de la ordinariez. Tanto si se trata de una comida como de una cena conviene ser pecar por defecto y no por exceso y para salir de dudas ABC Estilo ha consultado al estilista Jesús Reyes, CEO de CoolHunting Madrid Comunicación y experto en moda y protocolo, para que desde su punto de vista de experto comparta las claves imprescindibles para configurar un conjunto de diez.

«Las comidas y cenas de empresa son la ocasión perfecta para estrechar relaciones labores con equipo y, sobre todo, con los ejecutivos. Pero un pequeño error de protocolo o estilismo puede tirar por tierra la reputación profesional de cualquier empleado y un brillante CV. Son algunos los puntos imprescindibles que se han de seguir y respetar para salir airoso de una reunión ‘informal’ con compañeros de trabajo», comienza diciendo y explica tres puntos que no se pueden perder de vista.

Una blusa con una falda es una buena idea para una cena © Gtres

1. Vestuario

Resulta importante acudir a colores neutros y elegantes a la hora de elegir ‘outfit’. No son recomendables los escotes ni vestidos cortos, ni de día y mucho menos de noche, para ellas. «Mejor optar por un tuxedo, blusa o cuello cisne con elegantes zapatos de salón si es para la noche. O para una comida de día, recurrir a una blusa mangas farol o jersey cuello cisne y falda de lápiz, por ejemplo, o pantalones pata elefante. En ningún caso vestidos cortos, lenceros, escotados, con excesos de brillos… ¡No es la ocasión!».

Algunos conjuntos fáciles de lucir, que se adaptan a todos los estilos y nunca fallan podrían ser un a falda lápiz con una camisa satinada y stilettos; un pantalón de pata de elefante y una camiseta con un bordado o algún detalle que marque la diferencia; un vestido midi con vuelo y botines … Siempre tratando de encontrar el equilibrio y sin olvidar añadir algún accesorio con el que se vea actual y elegante.

Añade además un consejo para ellos, optar por un traje claro azul de día y gris oscuro o rayas diplomáticas de noche, con camisa blanca o jersey de cuello cisne. Recomienda no recurrir a corbatas y tampoco llevar jerseys de renos, de estampados navideños o similares.

2. Protocolo

Olivia Palermo tiene un conjunto muy adecuado para el día © Gtres

«No puedes olvidar que sigues en un entorno laboral. Por ello, es preferible que no se beba más de una copa de vino o de alcohol, pero sí está permitido poder brindar con alcohol». Aconseja también romper la barrera de temas de oficina y recurrir a conversaciones más relacionadas con actividades de ocio como viajes, cultura, música… «Nunca de sexo y, mejor, y en mi opinión; no contar mucho sobre cada vida privada que puedan comprometernos en un futuro».

Finaliza su discurso con lo que él llama el ‘tip magistral’: «Espera a que algún compañero se retire el primero para que no te tachen de aburrida, pero tampoco quedarse el último de la reunión. La impresión e imagen en una velada social de este calibre puede ayudarnos a mejorar nuestro puesto o estropear nuestros objetivos profesionales».