Las sorprendentes exigencias de un millonario de 72 años que busca esposa heredera El barón inglés Sir Benjamin Slade busca una mujer que le de un heredero

ABC

Madrid Actualizado: 25/09/2018 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exmagnate naviero Sir Benjamin Slade está buscando desesperadamente, y públicamente, a la mujer «fértil» perfecta para darle un heredero. Durante los últimos seis años ha publicado un anuncio en el que pide a las mujeres de todo el mundo que se presenten para el «trabajo» que ofrece, el cual incluye administrar su patrimonio. Sin embargo, y a pesar de su inistencia, el aristócrata británico permanece muy soltero. ¿Qué es lo que impide que este rico aristócrata, con un patrimonio de unos 20 millones de libras, encuentre el amor verdadero?

Durante una entrevista, Sir Benjamin Slade lo explica: «Puse un anuncio para la dama perfecta y me inundaron las solicitudes, pero tienen que cumplir con los requisitos. Puedo ser bastante exigente en mis requisitos. No me sirven la mitad», aseguró. Entre las exigencias se encuetran: rondar los 35 años -para asegurarse de que está aún en edad fértil-, medir más de 1,70 m y saber conducir un coche y pilotar un helicóptero. «Necesito que alguien me lleve a almorzar a Devon y Cornualles y no puedo lidiar con el tráfico», asegura durante una entrevista. Tampoco quiere ninguna mujer que haya nacido bajo el signo del zodiaco Escorpio (entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): «Las mujeres Escorpio son una pesadilla».

Con el paso de los años ha ido relajando las exigencias, pues al principio las lesbianas, los lectores del diario británico «The Guardian», los comunistas y los escoceses, tenían estrictamente prohibido presentarse a la oferta. Ahora, Sir Ben permitirá la entrada de bisexuales en su casa: «Mientras puedan darme un hijo, podrán divertirse con quien quieran».

Vive en una mansión de 14 dormitorios situada en el condado de Somerset. El barón asergura que a pesar de tener un montón d familiares a los que dejar su legado, «son tan ricos que no quieren un lugar como este pues es muy caro de mantener». Por lo que desearía tener «dos hijos a quienes dejar todo esto y mi castillo».