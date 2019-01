La romántica felicitación de aniversario de Paula Echevarría La actriz es cada vez más abierta a compartir su día a día junto al futbolista Miguel Torres, a juzgar por su Instagram

ABC

Este 2019, Paula Echevarría ha celebrado su primer aniversario junto a Miguel Torres, y ha querido dejar claro que pese a los rumores, lo suyo va viento en popa.

La actriz ha decidido publicar en Instagram un mensaje de amor para el futbolista, junto a una romántica imagen de ambos abrazados, en blanco y negro. Un gesto con el que busca callar a todos aquellos que dicen que lo suyo no es una relación que vaya a durar.

«Gracias por buscarme, por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena, por tu paciencia, por su esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas; por sumar, siempre, por ser amigo, pareja, amante, enfermero, cocinero y lo que haga falta. Por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor», escribe Paula.

La actriz, que asegura estar «orgullosa» de su pareja, le ha agredecido que «no solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas. Después de lo que me has dado tú este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida. Feliz primer aniversario, te adoro».

Un mensaje muy alto y claro tras unas semanas en las que se especuló que la distancia entre ellos -recordemos que ella vive en Madridy él en Málaga- había sido más fuerte que el amor.