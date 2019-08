Risto Mejide y Laura Escanes, víctimas de una estafa que circula por Internet El publicista y la «influencer» se han encargado de alertar a sus seguidores a través de sus cuentas de Instagram

Risto Mejide y Laura Escanes se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida, pues en poco tiempo, la «influencer» dará a luz y el matrimonio podrá dar la bienvenida a su hija Roma. Sin embargo, la pareja en estos últimos días ha tenido que pasar por un mal trago.

Mejide y Escanes han sido víctimas de una estafa, pues una marca se ha encargado de dinfundir información falsa, utilizando su imagen y asegurando que ambos invierten en «bitcoins».

Tras tener conocimiento de los sucedido, el presentador y la «instagramer» se han encargado de desmentirlo y alertar a sus seguidores de la situación a través de sus redes sociales. «Me siguen llegando mensajes sobre el tema de los «bitcoins». No sé ya cómo decirlo: es una estafa, es alguien que está usando mi imagen sin mi permiso y obviamente estoy mirando todas las opciones legales para que esto se detenga. Pero de verdad, no hagáis caso. No creáis en la gente que os quiere estafar, porque os quieren estafar. Por favor, difundid este mensaje porque yo no tengo nada que ver con esa publicidad», explicaba el publicista en un video publicado en sus «stories» de Instagram.

Escanes, por su parte, también ha querido pronunciarse acerca del tema. Por ello, la «influencer» ha compartido en sus redes sociales una captura de pantalla de una de las noticias que difunden esta información falsa.«¡Atención! No sé si habéis visto este tipo de noticias y artículos que están saliendo últimamente sobre Risto e inversiones en bitcoin bla bla bla. Están utilizando nuestra imagen y es un bulo, no hemos hecho ninguna declaración ni entrevista sobre este tema», escribía Laura acompañando a la instantánea.