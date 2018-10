La polémica foto de la exnovia del Príncipe Harry posando desnuda Cressida Bonas ha vuelto a copar los titulares de la prensa inglesa por posar desnuda abrazada a un pequeño tiburón

ABC

Madrid Actualizado: 10/10/2018 16:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las otras novias del Príncipe Harry que no consiguieron que pasase por el altar

El hijo del Príncipe Carlos de Inglaterra decidió no ocultar su relación con la modelo Cressida Bonas –Cressy para los amigos– en febrero de 2013. Fue entonces cuando la pareja no dudó en demostrar su cariño sobre las pistas de esquí de Verbier (Suiza), y con ello se confirmó el idilio mantenían desde hacía un año antes. Al principio de esta historia de amor, tan fuerte era la voluntad de ocultación, que la misma modelo llegó a negar cualquier tipo de relación que no fuera de amistad con el Príncipe Harry. «Él no es mi tipo», aseguraba Cressida a la prensa en un intento de no ser objetivo de todas las miradas.

Cressida Bonas y el Príncipe Harry - Gtres

Algo tan aparentemente insignificante como un billete de avión para Estados Unidos acabó convirtiéndose en el detonante de la ruptura. La pareja tenía previsto volar a EE.UU. para asistir a la boda de un amigo del príncipe, Guy Pelly. Sin embargo, Cressi mostró cierta reticencia a acompañarle ya que le supondría gastarse 790 euros en el billete. De alguna manera le dejó caer a Harry que no le merecía la pena pagar ese importe si su relación no iba a prosperar. La modelo fue la mujer de su vida hasta 2014, año en el que uno de los hombres más codiciados del mundo volvía a la soltería.

Paris Jackson. Cressida Bonas. Sean Penn. Elizabeth McGovern. Clark Gregg.

Today we’re launching MOSHIMO’s new Fishlove series to #EndOverfishing in EU. Keep your eyes peeled! pic.twitter.com/LI4Rn8LLPO — Fishlove.co.uk (@fishlove2020) 4 de octubre de 2018

Esta semana, la ex del duque de Sussex ha vuelto a copar los titulares de la prensa inglesa por posar desnuda abrazada a un pequeño tiburón como parte de la campaña Fishlove, que pretende concienciar a la población de los problemas y amenazas de la sobrepesca y pedir a la Unión Europea un cambio de legislación. Cressida Bonas no ha sido la única famosa en apoyar esta causa, otros como Paris Jackson, que ha posado con un pez luna, o la actriz Elizabeth McGovern, con una caballa, entre otros, han querido aportar su granito de arena a la causa.