Nella, un concierto de altos vuelos con destino Lisboa

Cuando embarcaron en su avión de Iberia los cerca de doscientos pasajeros que se dirigían a Lisboa desde Madrid en el vuelo de las 8:45 de ayer, pocos podían imaginar que coincidiendo con el lanzamiento de su primer disco, Nella, iba a presentárselo sobre las nubes. A 10.000 pies de altura, acompañada de su productor e inseparable amigo Javier Limón a la guitarra, la joven venezolana afincada en Estados Unidos, presentó su nuevo disco, titulado «Voy».

Nella dio los buenos días a los presentes en forma de dos canciones que hablaban de la necesidad de vivir el presente: de dar los besos prometidos, de enviar las cartas que ya han sido escritas. Y con su single, que también da nombre al disco, se embutió en medio de una nube de teléfonos móviles que la apuntaban. «Recordarán cada nota que dio mi voz», cantó antes de despedirse. La poca distancia que separa a Madrid y Lisboa, en esta ocasión se hizo aún más corta.

La cantante reconoce que siempre había fantaseado con poder grabar un álbum, «pero nunca pensé cómo lo presentaría. Lo último que imaginé es que iba a hacerlo por las nubes. No creo que pudiera existir una manera más original». Tampoco los pasajeros del vuelo que se dirigían a la capital lusa esperaban comenzar el día con los acordes de la guitarra flamenca de Javier Limón y la voz de Nella.

Su primer CD es fruto de más de un año de trabajo, desde que Limón y Nella se localizaran por redes mucho tiempo antes, y tras varios proyectos conjuntos. Ahora él le ha compuesto la mayoría de los temas del disco que presenta. «Cuando me enviaba las canciones, pensaba que me había leído el pensamiento», cuenta.

Nella junto a su productor, Javier Limón, que le acompañó a la guitarra - Javier Liaño

Por el camino que lleva a «Voy» también se han encontrado a Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín. Bajo las órdenes del oscarizado Asghar Farhadi, Nella puso voz a la banda sonora de «Todos lo saben». Ese trabajo, junto al lanzamiento de varios sencillos, condujo a la joven, de la isla Margarita, a colgar varias veces el «todo vendido» en salas neoyorquinas. «Yo me preguntaba, si aún no tengo temas míos publicados, ¿cómo es posible que vengan a mis conciertos?», cuenta a ABC durante un paseo por la ciudad de Lisboa. «Era un arma de doble filo: la gente venía a verme porque había escuchado alguna canción y a la par me preguntaban dónde comprar mi álbum. Ahora me emociona pensar que puedo entregarles algo físico», señala. Su productor tiene clara la mezcla de estilos que toman forma en la voz de Nella: «Tiene la mezcla perfecta entre el folclore venezolano, el jazz estadounidense y la parte más andaluza que le aporta el repertorio con el que trabaja». Todo comenzó con «La negra atilia», una versión grabada a capella por Nella y que sirvió para ir componiendo su repertorio. Después llegó «Me llaman Nella», escrita «para que todos conocieran mi nombre», y poco a poco lo han hecho el resto. Se trata, en palabras de Limón, de buscar para Nella «su pequeño espacio».

Un tema para el Airbus

No era la primera vez que los dos artistas colaboraban con Iberia. Limón ya había compuesto antes también «Volando» como homenaje al Airbus A350 de la compañía. «3:50 es una duración que siempre me ha gustado mucho para una canción», cuenta el productor, «y de ahí surge un proyecto que aunque sepamos hacia dónde va, no podemos imaginar cómo acabará». Aunque Nella es la embajadora oficial, «Volando» es «una canción que se mimetiza y cambia de melodía, de idioma, de tono, en cada ciudad a la que llega, y sirve para obtener una panorámica de la realidad de cada uno de esos sitios». Ya ha visitado ciudades como Panamá, Boston o La Habana.