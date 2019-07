Mujeres y Hombres y Viceversa Sofía Suescun reconoce que está con Kiko Jiménez: «No se puede negar lo evidente» El colaborador de «Mujeres y Hombres y Viceversa» terminó su relación con Gloria Camila hace apenas dos semanas

ABC Madrid Actualizado: 27/07/2019 17:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un secreto a voces. Así podría definirse el idilio amoroso existente entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez desde que hace un par de semanas el colaborador de «Mujeres y Hombres y Viceversa» anunciara que había roto su relación con Gloria Camila Ortega tras cuatro años de romance.

Hasta el momento, la pareja había jugado al despiste, negando que existiera ningún tipo de relación entre ellos más allá de la amistad y el ser compañeros de trabajo. Sin embargo, y a juzgar por las imágenes durante una escapada que realizaron a Ibiza en las que fueron pillados en tono cariñoso, ya no pueden seguir ocultándolo.

«Si juntas amor, sexo y trabajo sale Kiko y Sofía», dijo Nagore Robles en el programa «Myhyv» este pasado viernes a modo de «encerrona» para Sofía, quien finalmente se vio obligada a responder a la pregunta que llevaba días evitando: qué pasa entre ellos. «Yo ya conté que éramos amigos, es verdad que especiales, y a raíz de un mes con una relación más intensa. No tengo que contar que Kiko es mi novio y que estamos juntos», le ha contestado la de Pamplona.

El momento más tenso de la conversación llegó de la mano de la ex superviviente Violeta Mangriñán cuando afirmó que hace un mes les vieron entrar y salir juntos de uno de los camerinos de «Telecinco». «Por ahí si que no voy a pasar», ha manifestado de manera contundente la hija de Maite Galdeano, después de explicar que «cuando Kiko estaba con Gloria Camila, al menos conmigo, la ha respetado».

Pero no fue hasta que la presentadora Toñi Moreno le preguntó directamente «¿Tu estás con Kiko?» que Suescun confirmo que sí. «El decir la palabra novio para mí es apresurarse a algo que yo no sé como va a acabar. No se puede negar lo evidente. A mí me da miedo romper esta relación tan bonita que no tiene nombre, no quiero estropearlo. Para mí, Kiko ha aparecido en un momento de mi vida que me lo paso genial», confesó ella. La ganadora de «Supervivientes 2018» concluyó diciendo que Kiko le ha «tratado como ningún hombre» le había tratado anteriormente.