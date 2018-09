Meghan Markle, elegida la mujer mejor vestida del mundo Esta es la primera vez que un miembro de una familia real recibe este galardón

Reuters

Los Ángeles Actualizado: 10/09/2018 14:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Doria Ragland, vacaciones con los duques de Sussex para acallar todas las polémicas

Meghan Markle fue elegida hoy por la revista «People» como la mujer mejor vestida del año 2018, un galardón real otorgado por la famosa publicación de celebridades.

Markle, de 37 años, quien se convirtió en duquesa de Sussex tras su boda con el Príncipe Harry el pasado mes de mayo, encabezó la lista anual de People por delante de las actrices de Hollywood de la talla de Cate Blanchett, Sandra Bullock, Amal Clooney o la estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian. Esta es la primera vez que un miembro de una familia real recibe este galardón: «Nunca hemos tenido en la lista nadie de la realeza ni de fuera de Hollywood, pero cuando hablas de estilo y 2018 no puedes dejar de pensar en Meghan Markle», explicó la editora de «People Style and Beauty», Andrea Lavinthal. «Su estilo tuvo el centro de atención de todos los medios este año, así que decidimos que no solo deberíamos incluirla en la lista, sino que se merecía el primer puesto», dijo Lavinthal.

Nacida en California, Meghan Markle, la ex estrella de la serie de televisión «Suits», rara vez ha salido en la que no ocupe alguna portada de revista o periódico desde su compromiso con el Príncipe Harry en noviembre de 2017. Su boda fue vista por millones de personas en todo el mundo.

Markle se ha ganado elogios por mezclar ropa de tiendas de moda con la alta costura, también por burlar el protocolo real británico al mostrar demasiado sus piernas, por vestir con conjuntos con los hombros al desubierto, e incluso por lucir un moño «desordenado» en el día de su boda. «Ella puede usar tanto una camisa clásica con botones y jeans rasgados como un vestido de novia de alta costura y tiara. A diferencia de la mayoría de nosotros, siempre luce elegante sin esfuerzo. Hay algo en ella que parece pulido sin ser demasiado perfecto», sentenció Lavinthal.