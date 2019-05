El bebé más esperado del Reino Unido, «Baby Sussex», nació el pasado lunes 6 de mayo a las 05.26 de la mañana (hora local). Un varón que pesó 3,260 kilos y del que hoy, por fin, se ha publicado la primera foto en la que se ve a Meghan y al Príncipe Harry con su primogénito.

Después de haber visto por primera vez la cara del bebé, la incógnita que más interés despertaba era la del nombre elegido para el pequeño. Finalmente, este ha sido revelado a través de las cuentas oficiales de la Familia Real en redes sociales.

The Duke and Duchess of Sussex were photographed earlier today with their newborn son at Windsor Castle. The baby has been named Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/WtDH6oD3kn