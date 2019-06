Kim Kardashian y su nuevo negocio de fajas para mujeres «curvy» La empresaria ha creado «Kimono Solutionwear», una línea que ha revolucionado las redes y a los seguidores de la cultura japonesa

ABC Madrid Actualizado: 27/06/2019 15:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Primero una colección de gafas de sol, después una línea de maquillaje corporal, y ahora, su nuevo negocio destinado «a mejorar la silueta» de sus clientas. Kim Kardashian amplia su imperio dentro del mundo de los negocios y lanza un nuevo proyecto empresarial: las fajas. «Por fin puedo compartir con todos vosotros este proyecto que he estado d esarrollando durante el último año. Llevo interesada en esto desde hace 15 años. 'Kimono' es mi propia línea de fajas modeladoras para mujeres y que realmente funciona», publicaba la empresaria junto a unas imágenes de las modelos luciendo la colección en Instagram.

«Kimono Solutionwear» es el nombre del nuevo negocio del miembro más famoso del clan Kardashian. Se trata de un modelo de faja que se adapta a todo tipo de cuerpos y tonos de piel. Pero como en toda situación, ante este nuevo proyecto de la empresaria algunos de sus seguidores se han mostrado muy a favor, sin embargo muchos otros la han criticado no solo por la prensa, sino también por el nombre. «El kimono es tradicional y significativo, no para la ropa interior y la marca. ¿Sabes lo que es un kimono? Es irrespetuoso e inapropiado. Demuestra lo inculta que eres» o «Es una falta de respeto, Kim. ¿Marca registrada como Kimono? ¡Esa es una cultura que no deberías estar explotando!», son algunos de los comentarios que se se pueden leer bajo la imagen.

La idea surgió para combatir la necesidad que tenía la estadounidense de fabricar sus propias fajas porque no encontraba ninguna que se adaptará a sus curvas y a su tez. Por ello, Kim ha creado un conjunto elástico compuesto por un sujetador y una braga, o un «body» –para poder vestir y lucir los vestidos de abertura lateral–. «Finalmente, puedo compartir con vosotros este proyecto que he estado desarrollando durante el último año. Esta es mi pasión desde hace 15 años. Kimono es mi opinión sobre las fajas y una solución realmente funcional para las mujeres», escribía la esposa de Kanye West.

Aún, se desconoce la fecha de venta y su precio, pero Kim ha anunciado que será en las próximas semanas. Mientras tanto, Kimono ya cuenta con una página web y perfil en redes.