Instagram Kim Kardashian utiliza a su abuela para promocionar uno de sus productos de maquillaje La «celebrity» también usó uno de sus cosméticos para tapar sus manchas de psoriasis del cuerpo

ABC Madrid Actualizado: 21/06/2019 14:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Kim Kardashian desafía la censura con un estilismo sin ropa interior

Desde que Kim Kardashian se conviertiese en empresaria, hace todo lo posible por conseguir el mayor número de ventas en todos sus productos. La «celebrity» es consciente de que su imagen vende e intenta sacar el máximo partido a su físico y de paso aprovecha para promocionar su línea de maquillaje.

La mujer de Kanye West, quien incluso utilizó uno de sus cosméticos para tapar sus manchas de psoriasis del cuerpo y mostrarlo a sus seguidores para que vieran el resultado, ahora ha decidido ir un paso más allá utilizando a su abuela para promocionar un producto. La empresaria publicó varios vídeos en Instagram aplicando el maquillaje corporal de su marca en los brazos de su abuela Jo «MJ» Campbell: «Mi abuela me preguntó por mi maquillaje corporal y quiso que viniera para ayudarla a cubrir las venas de sus brazos. Le enseñé cómo usarlo... ¡Me encanta lo feliz que está con los resultados!».

Kim aprovechó para hablar de una de las preocupaciones más comunes entre sus consumidores: el tema de que su maquillaje pueda llegar a manchar la ropa: «Uso maquillaje corporal desde hace más de una década y en mi experiencia, o bien obtienes una cobertura que no mancha, pero está súper seca y parece falsa o es hidratante y te pringa», lo que lleva a intuir que el maquillaje corporal estaría en el punto medio. Y se encargó de explicar su truco para que esto no pase: «Si lo dejas secar antes de ponerte la ropa, mancha mucho menos y si le echas polvo translúcido, casi no mancha».