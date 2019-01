Instagram El romántico mensaje del marido de Anne Igartiburu Pablo Heras-Casado acudió hasta la Puerta del Sol para acompañar a su mujer en estos momentos tan especiales

ABC

Un año más, Anne Igartiburu estuvo en televisión para guiar a los Españoles durante las Campanadas de Nochevieja. Acompañada por Roberto Leal en la Puerta del Sol, la presentadora sorprendió con un impresionante vestido de Lorenzo Caprile en el color rojo con el que volvió a hacer una apuesta segura en su indumentaria.

Un diseño asimétrico que dejaba al descubierto su brazo izquierdo mientras que el derecho iba adornado con una manga abullonada, un vestido con el que consiguió posicionarse como una de las presentadoras más elegantes de la noche.

Lo que las cámaras no mostraron es que su marido, el famoso director de orquesta Pablo Heras-Casado acudió hasta la Puerta del Sol para acompañar a su mujer en estos momentos tan especiales. Hoy, tres días después de la gran noche, ha publicado una romántica imagen de la pareja recibiendo el nuevo año: «Empezar el año así, a tu lado, brillando con tu brillo, en lo más alto. Porque estar ahí arriba ya casi 15 años, delante de millones de personas en todo el mundo, en el momento clave del año donde todos te miran y también te juzgan... y siempre brillando, generosa con todos, abierta, elegante, guapísima.. y que parezca fácil, y que lo hagas con los tuyos, siempre cerca de todos, y siempre parte del equipo (de eso sabes mucho, personal y profesionalmente) y que volvamos a casa y parezca que no ha pasado nada y lo celebremos tú y yo. Es una suerte vivirlo a tu lado, como cada día.. pero ese día es tuyo y yo lo hago mío, acompañándote y ayudándote en lo que puedo, y admirándote. Tantas veces me has acompañado tú a mí de auditorios a teatros...y haciendo equipo siempre! ¡¡ A por otro año más!! ¡A por todas! Feliz 2019 a todos y mucha música!!!», escribió el director de orquesta junto a la imagen.