Los problemas de salud de Mario Vaquerizo que le impiden salir de la cama Su hiperactividad ha sufrido un pequeño bajón durante las fiestas navideñas

Madrid Actualizado: 03/01/2019 14:14h

La energía que trasmite Mario Vaquerizo (43 años) es la misma que se ve a través de la pantalla: todo natural, nada sobreactuado. Cuando pisa un sitio, todo a su alrededor se revoluciona. Este escritor, cantante, representante, colaborador televisivo y marido de Alaska es puro nervio, no puede parar quieto y, aunque su filosofía de vida y su trabajo sea «lúdica», por increíble que parezca, a este personaje tan dicharachero y sociable le encanta pasar tiempo en casa con los suyos.

Desde su participación en «MasterChef Celebrity», la fama del polifacético Mario Vaquerizo ha crecido como la espuma. Sin embargo su hiperactividad ha sufrido un pequeño bajón durante las fiestas navideñas a causa de un «pinzamiento en la espalda» que le obliga a estar «desaparecido y metido en la cama», tal y como él mismo a publicado a través de su perfil de Instagram: «Llevo varios días desaparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento o como se diga en la espalda que me sigue teniendo k.o y sin ganas de nada ni nochevieja ni contestar a mensajes ni ganas de hablar ( y mira que es difícil)... en fin un cuadro y con un diagnóstico que me obliga a estar en reposo durante más de una semana. Pero como soy una mariquita inquieta y no puedo quedarme quita fiel a mi naturaleza solo desearos lo mejor para este año y avisaros que en breve el huracán vaquerizo volverá por la puerta grande mientras tanto besos para todas», escribe junto a una original imagen suya.

El modelo aprovechó el post para agradecer a sus personas más cercanas aguantarle en «mis momentos de delirios». Esperemos que esto solo sea un dolor momentáneo y se recupere lo antes posible para seguir haciendo feliz a mucha gente con su sola presencia.