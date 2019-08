Instagram Jorge Fernández se sincera por primera vez sobre su compleja enfermedad: «He perdido ocho o nueve kilos» El presentador de «La ruleta de la suerte« también ha querido hacer alusión a todos aquellos que le han criticado estos meses debido a su delgadez

Jorge Fernández, presentador del programa «La ruleta de la suerte» de «Antena 3» ha decidido hablar abiertamente con todos sus seguidores de redes sociales sobre la compleja enfermedad a la que lleva haciendo frente durante este último año. El que fuera Mister España se ha sincerado sobre su notable pérdida de peso, consecuencia de su estado de salud y lo ha hecho a través de una publicación de Instagram en la que aperece con el torso desnudo, mostrando su musculatura actual tras realizar un pequeño entrenamiento.

«El objetivo de esta foto, sin filtros, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real), es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc., vean realmente cómo soy y cómo estoy», ha comenzado escribiendo el televisivo, quien acaba de estrenar un nuevo programa: «El juego de los anillos».

Fernández ha proseguido diciendo que «Es cierto que he perdido 8 o 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso ideal». El presentador, de 47 años, también ha querido aprovechar su discurso en redes sociales para dirigirse a todos usuarios que llevan meses criticándole a causa de su pérdida de peso: «No ayuda mucho a la salud mental y a la preocupación. ¡Al final del día creedme que llega a hartar!».

«Por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir... De todas maneras, quería 'dejaros tranquilos' a los que os preocupáis tanto por mi delgadez», ha zanjado el presentador de La ruleta de la suerte.

De hecho, Jorge Fernández asegura que continúa realizando todo el deporte posible que le permite su lesión, aunque a día de hoy, asegura que no le preocupa tanto su físico, sino curarse «y volver a asimilar nutrientes». «Y en ello estamos... en la lucha por la salud que sin duda es lo más importante», ha zanjado el tema el presentador.