Instagram Chiara Ferragni comparte con sus seguidores el peor episodio de su vida La «influencer» llegó a creer que jamás podría tener hijos

ABC Madrid Actualizado: 09/05/2019 17:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Chiara Ferragni se ha convertido en una de las «influencers» por excelencia. La italiana ha conseguido crear un imperio de la nada: cuenta con su propia marca de ropa y la familia que siempre ha deseado tener.

Pero esta vida de ensueño, de la que a día de hoy goza la «instagramer», no siempre ha sido así. Ferragni ha confesado en sus redes sociales que no siempre se sintió cómoda consigo misma e incluso llegó a estar confusa de cómo encauzar su vida.

Acostumbrada a mostrar su idílico día a día en las redes sociales, hace unos días sorprendía a sus seguidores con una confesión muy personal. La bloguera compartió, a través de una publicación en su cuenta de «Instagram», el duro momento por el que pasó antes de conocer a Fedez, su marido. Al poco tiempo de acabar con una de sus relaciones anteriores, el médico le dijo que no podría tener hijos.

Ferragni se encontraba viviendo sola en Los Ángeles cuando le dieron la noticia. Este desagradable episodio ocurrió hace tres años, un a época en la que no se encontraba bien. «Estaba mal por una relación que no funcionaba, me sentía sola viviendo en Los Ángeles y no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi futuro», confesaba en su perfil de «Instagram».

A esta mala racha se sumó el diagnóstico del médico. Le comunicaron que sus hormonas no estaban equilibradas y eso le iba a dificultar quedarse embarazada, pero en esos instantes no le supuso una desgracia, pues confiesa que no tenía una relación y no estaba entre sus planes tener un bebé. Sin embargo, el hecho de no poder ser madre en un futuro le creó una gran preocupación.

Lejos de rendirse y darse por vencida, la «influencer» decidió cambiar sus hábitos de alimentación y cuidarse más. Gracias a un gran cambio de actitud y a este nuevo estilo de vida, a día de hoy está felizmente casada y con un hijo de apenas más de un año.