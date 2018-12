El infierno de una instagramer: más de 200.000 haters bloqueados y acoso de sus seguidores Andrea Cristina Bolbea tiene más de un millón de seguidores y teme que puedan localizarla en la vida real

ABC

Actualizado: 05/12/2018 19:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se llama Andrea Cristina Bolbea, tiene más de un millón de seguidores en Instagram y su fama en la red social la ha llevado a posar para la publicación «Sports Ilustrated». Una más en el micro cosmos de influencers que, esta semana, ha querido alzar la voz contra los haters.

Bolbea ha sido objeto a coso y de bullying, incluso ha sido acosada, tanto en el mundo real como el virtual. Por eso, se ha sumado a una campaña anti acoso llamada Unfollow Me, en la que asegura que ha tenido que bloquear al menos a 200.000 personas. «Estoy intentando filtrar mi audiencia para dejar solo a la gente que me sigue por los motivos adecuados. Al día me seguían unos 30-40 hombres y yo me preguntaba por qué. Doy consejos sobre maquillaje y cuidado de la piel», se lamenta.

La influencer ha sufrido comentarios como «puta», «espero que te mueras» o incluso ataques a su marido. «Es horrible, te arruina el día por completo. Probablemente haya pasado tres o cuatro semanas estando deprimida por cosas que me han dicho en internet», lamenta.

Entre otras medidas, Bolbea no se atreve ya a publicar su localización exacta por miedo que la encuentren en la vida social, como le ocurrió en 2015, cuando un hombre la rastreó y le envió una carta en la que escríbia «soy muy fan, te quiero». La joven acudió a la policía y solicitó una orden de alejamiento, pero el acosador nunca fue identificado.