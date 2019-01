Flavio Briatore: «Mi hijo no acudirá a la universidad, seré yo quien lo forme» El exmagnate de la Fórmula 1 abre un debate sobre la educación y la manera en la que se debe formar a los jóvenes para afrontar su futuro profesional

Ángel Gómez Fuentes

«Mi hijo no irá a la universidad, seré yo el que lo forme». Estas palabras pronunciadas por el famoso empresario Flavio Briatore (68 años), exjefe del equipo Renault de Fórmula 1, han suscitado un interesante debate sobre la orientación al trabajo y la educación que se debe proporcionar a los hijos. En una entrevista concedida al semanario «Oggi», Briatore ha comentado el programa que planea para Nathan Falco, de 8 años, el hijo que tuvo con la exmodelo Elisabetta Gregoraci. «Falco sabe que a los 14 años irá a un colegio de Suiza. Después de obtener el diploma vendrá a trabajar conmigo. No veo la razón para que vaya a la universidad. Seré yo quien lo forme. Si uno tiene una vocación, debe ser libre para seguirla, pero a mi no me sirve un licenciado. Yo necesito uno que saque adelante lo que yo he construido. Si necesito un economista o un abogado, lo llamo y le pago la minuta».

Briatore con su hijo Nathan Falco - ABC

La declaración de Briatore ha generado tanta polémica que el empresario ha tenido que matizar su opinión al «Corriere», que le ha preguntado: «¿Y si su hijo quisiera estudiar Filosofía u otra cosa que nada tenga que ver con los negocios?». El empresario deja claro que su hijo «puede hacer lo que quiera», pero «debe prepararse para tener la responsabilidad sobre un grupo empresarial que hoy tiene 1.200 trabajadores». «Pienso –añade el empresario– que la mitad de los que van a la universidad lo hacen para complacer a los padres o escuchar que los llaman doctor. Si mi hijo no quiere estudiar, lo mejor es que comience a trabajar a los 18 años, antes que a los 25 con una licenciatura inútil». Concluye Briatore destacando que en sus empresas solo tiene un mánager licenciado y que «hoy el mundo tiene necesidad de fontaneros y electricistas».

Voces en contra

Una opinión bien diferente defienden destacados empresarios y managers, como fue el caso de Sergio Machionne, exconsejero delegado de Fiat Crysler, fallecido en julio pasado. En lecciones magistrales en la universidad, Marchionne se lamentaba del déficit escolar de los trabajadores italianos. También ha intervenido en la polémica el escritor Massimo Gramellini recordando que Marchionne decía que «el virus del estudio tendría que difundirse también entre los hijos de papá», porque en «este sistema global cada día más competitivo la cultura es un bien precioso y un padre indio o chino se rompe la espalda para mandar a la escuela a su hijo y abrirle la mente, condición indispensable para llenarle la billetera».