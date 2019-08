El emotivo y carísimo regalo de María Teresa Campos que Carmen Borrego no podrá recuperar Unos ladrones han entrado en casa de la hermana de Terelu Campos y han robado objetos de gran valor sentimental

Carmen Borrego no está viviendo el mejor momento de su vida. A su vuelta de vacaciones, la hija de María Teresa Campos se ha llevado una desagradable sorpresa al ver que unos ladrones habían entrado en su casa y la habían desvalijado por completo.

Al observar los daños, la colaboradora calculó que el valor de los objetos que le han robado rondaría en torno a 50.000 euros. Sin embargo, Borrego ha declarado que entre todo lo sustraído había un detalle muy significativo para ella.

La colaboradora de «Viva la Vida» se ha mostrado muy afectada tras percatarse de que le habían robado un valioso regalo que le hizo su madre. La televisiva ha confesado que entre las cosas que le han sustraído se encontraba un reloj de Christian Dior de 8.000 euros que María Teresa le entregó, según asegura la revista «Lecturas».

«Tengo sobre mi alma un reloj de Christian Dior que se han llevado, que fue un regalo de mi madre de cuando terminó su tratamiento. Para mí ese reloj tenía un valor sentimental enorme porque lo relaciono con la curación de mi madre. Me da mucha pena», expresa Carmen Borrego. Además, quiso compartir las palabras que le dijo María Teresa cuando le entregó el lujoso obsequio: «Me dijo: ‘Carmen, te he comprado un regalo para agradecerte cómo me has ayudado’».

La hermana de Terelu Campos también ha confesado que su esposo, José Carlos Bernal también ha sufrido el robo de objetos con un gran valor sentimental, como «cosas de oro que tenía mi marido que eran de su madre o un anillo de oro de mi suegro, que falleció hace dos años».