Edurne: «Me molesta que hablen mal de mi pareja» La cantante ha vuelto de sus vacaciones con las pilas cargadas para seguir con sus nuevos proyectos

Edurne está de vuelta en el panorama musical y dará el saltó con un nuevo disco que verá la luz el año que viene. Su vida ha cosechado grandes éxitos gracias al apoyo de sus padres y el de su pareja, David de Gea, portero del Mánchester United. La cantante asegura estar plena de felicidad en estos momentos y, es que, su relación va viento en popa. La jurado de «Got Talent» se mudó a la ciudad británica para estar más cerca de su pareja, sin dejar de viajar a Madrid para seguir con su vida profesional.

El mes pasado la cantante descansaba unos días junto a su novio en Los Ángeles. El resto de sus vacaciones las ha pasado con unos amigos con los que ha hecho numerosas actividades y, según asegura, «de descansar poco». Ahora sus días de vacaciones han llegado a su fin y la extriunfita deberá volver a atender sus nuevos proyectos, giras y la grabación de la nueva temporada de «Got Talent».

¿Cómo han ido tus vacaciones? ¿Con quién has pasado esos días libres tan esperados para descansar y disfrutar?

He descansado lo máximo posible. En mis vacaciones suelo repartir unos días para estar con mi pareja y otros para juntarnos unos amigos. Con los amigos la verdad se descansa poco pero bueno, se intenta descansar y recuperar fuerzas para todo lo que viene este verano. De momento no tengo más planes de vacaciones. Estamos en plena gira y en agosto comenzamos a grabar «Got Talent». Mis vacaciones suelen ser en junio y luego ya a trabajar, pero puedo escaparme algún fin de semana.

¿Y en esas escapadas está inlcuido De Gea?

No, él está en plena pretemporada ahora mismo. Ya ha empezado a trabajar por lo que siempre lo cuadramos para que sea en junio cuando podamos disfrutar juntos.

En vuestras últimas vacaciones, De Gea sufrió fuertes críticas en una de tus publicaciones de Instagram en la que él salía haciéndose un selfie. ¿Qué sentiste al leer tales comentarios crueles?

Nos los he leído la verdad, pero tampoco me sorprende. La críticas siempre están ahí y es verdad que nosotros pasamos de todos los comentarios. Somos felices tal y como estamos. Cada uno con nuestra profesión, cada uno estamos haciendo lo que quiere. La verdad es que no los suelo leer, paso de ellos. Evidentemente, me molesta que hablen mal de mi pareja, pero como le doy la importancia justa y necesaria... Es decir, las críticas constructivas bienvenidas sean, las que no ni les damos importancia.

Ahora vives junto a David en Manchester y todos nos preguntamos si suenan campanas de boda, si hay pensamientos de ser padres...

De momento queremos ser felices tal y como estamos y seguir así de bien.

Se te ve feliz, ¿como sería tu nivel de felicidad en estos momentos?

Estoy muy feliz, no me quejo de nada. Tengo la suerte de que todo me va fenomenal hoy en día. No me hace falta de nada. En estos momentos estoy plena.

En cuanto al trabajo, este año vuelves a los escenarios, por lo tanto ¿tienes alguna sorpresa para tu regreso?

Después de cuatro años fuera de la música, organizando cosas para mi regreso, estoy preparando un disco para el año que viene con un cambio de estilo. Soy una artista pop pero incluyo ritmos latinos. He pasado una etapa discográfica musical y ahora estoy en una nueva etapa.

¿Temes que tus nuevos trabajos no sea bien recibidos por los fans?

Yo creo que va a gustar. Ahora mismo estoy cantando el nuevo single «Demasiado tarde» y veo que está gustando.

¿Alguna vez has pensando en dejar todo, en dar de lado a la música, o has querido tirar hacia adelante a pesar de las dificultades?

No, la verdad es que no. Tengo claro que lo mío es la música, a pesar de los altibajos, y que hay momentos en la vida difíciles en todas las profesiones. En ningún momento he pensando en dejar lo que me hace feliz. Es verdad que ha habido momentos duros pero también gratificantes. Para mí estar encima de un escenario me da la vida.

La música te da la vida pero también estás en una etapa de actriz. ¿Te gusta más esta etapa, es decir, prefieres actuar a la música?

Me gustan ambas cosas, compaginarlo con la televisión siendo jurado en un programa de talentos...Me encanta. Pero lo mío siempre ha sido la música aunque la vida me ha ido dando oportunidades de trabajo que nunca había imaginado, que me he arriesgado porque me considero una mujer de retos.

Cosechando tanto éxito has tenido que necesitar apoyos, ¿a quién agradecerías principalmente el haber llegado hasta aquí?

Sobre todo a mi familia. Han sido un punto clave desde que era pequeña. Les dije que quería dedicarme a esto de la música y desde siempre he contado con su apoyo al cien por cien. Hoy en día estoy aquí, en parte, gracias a ellos.

Y desde que estás en el mundo musical, ¿crees que ha cambiado la forma de ver el papel de la mujer en la música?

Yo creo que cada vez tenemos un papel más fuerte, mas potente. El papel de la mujer es mas reivindicativo y yo creo que la gente, la sociedad, aunque le cuesta bastante, poco a poco lo van entendiendo.