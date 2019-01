Twitter El durísimo ataque de Karmele Marchante al Rey La periodista ha querido defender a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de los chistes que circulan estos días en redes sociales tras ser operada de una fractura en el tobillo

Karmele Marchante ha vuelto a demostrar, esta vez lejos de un plató, que no tiene pelos en la lengua. Igual le da perderse en una isla desierta para participar en un reality show que postularse como la nueva chikilicuatre para representar a España en Eurovisión o cubrir su cuerpo desnudo en una «estelada» y convertirse en adalid del independentismo catalán.

Conocida por todos es la amistad que une a la periodista y feminista con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, desde que esta acudiese a la presentación de su ensayo «Puta no se nace», en el cual ponía «el dedo en el ojo del putero. (...) España es un paraíso sexual por la alegalidad de la prostitución», aseguraba entonces la excolaboradora de «Sálvame» en una entrevista.

La semana pasada saltó la noticia del traspiés doméstico que sufrió Carmena y las complicaciones derivadas de la operación de tobillo a la que fue sometida la alcaldesa el pasado 26 de diciembre y que obligaron a la regidora a pasar la Nochevieja en el Hospital Universitario de La Princesa. A raíz del incidente, las redes sociales se cebaron con la alcaldesa con todo tipo de chistes y memes publicados Twitter. «Parece que no empieza con buen pie» o «Mucha suerte a todos los enfermeros que la tendrán que aguantar en Nochevieja», fueron algunos de los cientos de comentarios que podían leerse en la red social.

Cansada por los ataques contra su amiga, Karmele ha decidido responder a todos aquellos que se han reído de las desgracias de la alcaldesa. Un mensaje que ha recaído contra el Rey Juan Carlos. «Mi primer deseo es para la maravillosa alcaldesa de Madrid. Que se cure y vuelva al barro. Y que los misóginos fascistas centren sus chistes en los tornillos del corrupto emérito...», ha escrito la periodista.

Un tuit que no ha dejado indiferente a nadie y que ha acabado con críticas hacia la periodista: « Karmele hablando de corrupción... Anda abuela, por qué no cuentas todo lo que tú has cobrado en negro cuando trabajabas en el vertedero», «Que se te estire un poco la piel, así puede que las neuronas que te faltan te dejen ser mejor persona que ya chocheas», le ha respondido uno de los usuarios en Twitter.