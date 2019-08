Diversión, familia y un invitado sorpresa: las increíbles vacaciones de la familia Beckham en Italia y Francia El exfutbolista y la diseñadora se encuentran aprovechando al máximo el verano en compañía de amigos y de sus cuatro hijos

Si por algo se caracterizan David y Victoria Beckham es por vivir la vida a lo grande, siempre radiando feliciadad y complicidad, sobre todo, si de pasar tiempor con sus cuatro hijos -Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven- se trata. Y es que desde que empezara el mes de agosto no han parado de viajar por el Sur de Europa, en concreto, se han desplazado hasta Italia y Francia, donde se encuentran en la actualidad apurando los últimos momentos de la temporada estival. Y como no podía ser de otra manera, han querido compartir con todos sus seguidores las andanzas de su escapada familia a través de redes sociales.

La primera parada de su viaje fue la región italiana de Puglia, donde han disfrutado al máximo de su gastronomía, de los paseos en bicicleta y de los deportes marítimos con lancha motora incluida tal y como han mostrado en Instagram en numerosas ocasiones. Todo ello subidos a bordo de un barco en el que han combinado diversión y aventura con momentos de relax bajo el sol que se encarga de bañar el Mediterráneo.

Dejando de lado los deportes acuáticos, sin duda alguna una de las actividades de la que más ha disfrutado el matrimonio es del yoga. Durante una de sus sesiones, la diseñadora británica se atrevió incluso a bromear sobre lo desastre que es el exjugador desempeñando esta destreza, ya que no conseguía llevar las pautas marcadas por la profesora. Finalmente, Beckham consiguió su objetivo: quedarse quieto en una posición de yoga cuasi imposible, a lo que Victoria dijo: «Vale, lo pillo. Deja de presumir».

Hace tan solo un par de días, la familia Beckham puso rumbo hacia la segunda parada de sus idílicas vacaciones: la Costa Azul. Allí, entre otras muchas cosas, la familia al completo celebró por adelantado el 16º cumpleaños del segundo hijo mayor del matrimonio, Romeo, a quien le organizaron una fiesta sorpresa en medio del restaurante en el que se econtraban cenando.Sin embargo, no estuvieron solos, sino que contaron con la presencia de un invitado muy especial: Elton John y su marido, David Furnish.

Lo cierto es que ambos matrimonios, los John-Furnish y los Beckham, han organizado esta escapada a Francia con motivo del 25º aniversario de su amistad. Es por ello que también se les ha podido ver compartiendo una distendida jornada a bordo de una embarcación de recreo, en el que ambas parejas no han dudado en fotografiarse para inmortalizar el momento. «Feliz verano con amigos. Los amamos mucho, también a sus hijos», escribió la exSpice Girl en su cuenta personal de Instagram. En la publicación también se puede apreciar los estilismos del matrimonio Beckham para navegar por la costa francesa perfectamente combinados de blanco.