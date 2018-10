Bigote Arrocet, ausente en el peor momento de Terelu Campos El novio de María Teresa Campos ha suscitado suspicacias al no acudir al hospital en el que permanece ingresada la joja de su pareja, María Tetresa Campos

La familia Campos no está pasando por su mejor momento. Después de la triste noticia de que Terelu Campos volvía a tener cáncer, la televisiva decidía tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: someterse a una doble mastectmomía. Fue el pasado fin de semana cuando la colaboradora de «Sálvame» ingresaba en la Fundación Jiménez Díaz para ser intervenida.

Pese a los difíciles momentos que está atravesando, todo ha salido bien y evoluciona favorablemente. Además cuenta con el apoyo de sus tres pilares básicos: su madre, María Teresa Campos, su hermana, Carmen Borrego, y su hija, Alejandra Rubio, además de todos sus compañeros de profesión, que no han dudado en mostrar todo su apoyo a Campos.

Sin embargo, muchas voces se han preguntado por Bigote Arrocet, que no ha acudido al centro hospitalario en estos momentos tan difíciles para Terelu Campos. En el programa Sálvame» han apuntado a un posible distanciamiento con María Teresa Campos, pero lo cierto es que se encuentra de viaje. Un día antes de la intervención de la colaboradora de Telecinco, el humorista salía de España: «Estoy en América desde el día antes que operaron a Terelu. He viajado por motivos de trabajo», cuenta Arrocet al medio «Look».

Es extraño que el novio de María Teresa Campos, que no volverá a Madrid hasta el próximo 4 de noviembre, se haya ido justo un día antes de la operación, no pudiendo retrasar sus compromisos profesionales unos días hasta que se recuperase de la doble mastectomía, ya no solo por ella, sino por apoyar a su pareja que no lo está pasando nada bien.

Evoluciona favorablemente

Terelu Campos ya puede respirar tranquila después de que la operación a la que fue sometida el pasado sábado fuese un éxito. Según el parte médico difundido por el centro hospitalario, la paciente permanecerá ingresada durante unos días para su recuperación.

Terelu Campos ya sufrió hace seis años un carcinoma maligno en el pecho derecho que le obligó a abandonar temporalmente su actividad en los medios de comunicación. Esta operación llega meses después de que se le fuese diagnosticado un nuevo tumor. Ella misma explicaba en una mesa redonda organizada por Ausonia cómo había hecho frente a esta segunda batalla contra el cáncer: «He afrontado el primer cáncer muy diferente del segundo. Probablemente la experiencia de haber pasado el primero y haberlo vivido de una manera, me ha hecho entender que era innecesario psicológicamente machacarme o prohibirme a mí misma expresar unos sentimientos. En ese sentido, este momento es completamente diferente a hace seis años, yo recuerdo que todo mi proceso fue absolutamente en solitario, mi dolor era mío y de nadie más».