Beatriz de York no conoce a su suegro a tan solo dos meses de casarse

Beatriz de York vive uno de sus momentos más «agridulces» a nivel personal. Si bien la hija del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson está ansiosa ante la inminente celebración de su boda con Edoardo Mapelli -después de algún que otro fracaso sentimental-, los recientes escándalos que han salpicado a su padre le han afectado mucho. Tal y como contaron fuentes cercanas al «Daily Mail» hace unos meses, está devastada y no paró de llorar los días siguientes a la desastrosa entrevista que concedió el Duque de York a la BBC.

Pero la hermana de Eugenia de York ya tiene la vista puesta en su esperado enlace, a pesar de que algunos de sus planes previos, como la fiesta de compromiso , fue pospuesta por las tensiones que generó el caso Epstein. La boda tendrá lugar el próximo 29 de mayo en la Capilla Real del Palacio de St. James, previa a la recepción que su abuela, Isabel II , ofrecerá en el Palacio de Buckingham a los invitados.

Esta misma semana se conocían los padrinos que cada uno ha elegido para el gran día, pero lo cierto es que no todos los cabos están aún atados. Y es que la princesa Beatriz aún no conoce a su suegro, el esquiador Alessandro Mapelli , perteneciente a una familia aristócrata italiana.

«La última vez que vi a Edo fue el otoño pasado, justo antes del anuncio del compromiso. Edo viaja mucho y está muy ocupado con su trabajo. Todavía no conozco a Beatriz y no sé cuándo podré conocerla. Pero estoy deseando que llegue la boda», ha explicado el conde, que apunta a la apretada agenda de su hijo como el motivo por el que no ha podido conocer aún a la princesa. En cualquier caso, ha contado al «Mail on Sunday», cree que ambos son muy felices y «muy adecuados el uno para el otro. Además se conocen desde hace mucho tiempo».

Tras su boda con Edoardo Mapelli , Beatriz de York adquirirá un nuevo título nobiliario. «Él es conde. Su mujer será automáticamente condesa y cualquiera de sus hijos serán condes o nobile donna (mujer noble)», explicó Mapelli padre en la citada entrevista.