Aura Garrido: «Trabajar en lo que te gusta es el verdadero premio» Acudirá esta noche a los premios Feroz, donde está nominada por su papel en «El día de mañana»

Teresa de la Cierva

Madrid Actualizado: 19/01/2019 00:39h

Esta noche se entregan en el Bilbao Arena los premios Feroz, galardones que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y, ayer mismo, en víspera del veredicto, estuvimos con Aura Garrido (29 años) durante sus últimas pruebas de peluquería y maquillaje de la mano de L’Oréal Professionnel. La actriz está nominada por su papel en la serie «El día de mañana» y, con nervios e ilusión por pisar y triunfar en esa alfombra roja, nos habló de lo especial que ha sido esta serie para ella. «Carme es un personaje muy bonito, he vivido diez años de su vida donde le pasan muchas cosas, y con una evolución muy marcada. Ha sido un trabajo precioso, con unos compañeros y un director, Mariano Barroso, muy generosos», asegura.

Puede presumir de tener un Fotograma de Plata 2016, el premio Feroz 2017 y el premio Ondas 2018 por su trabajo como Amelia Folch en «El Ministerio del Tiempo», y de haber sido nominada varias veces para los premios Goya, José María Forqué, Sant Jordi, Zaping o los premios Platino iberoamericanos. ¿Se acostumbra una a que prácticamente cada trabajo suponga una nominación? «Me considero muy afortunada por trabajar en lo que me gusta, y ese es el verdadero premio», apunta con humildad. «Afortunadamente he podido formar parte de proyectos que han tenido bastante visibilidad y que han gustado mucho, pero la pregunta de las nominaciones deberías hacérsela más a Antonio de la Torre que a mí», dice entre risas.

Mientras le retocan las puntas de su último cortísimo pelo, le preguntamos si no tiene miedo a esos cambios de imagen tan radicales que a veces tiene que hacer una actriz para desarrollar sus personajes, y reconoce que algo de vértigo sí que le dan. «Pero me lo tomo como una herramienta muy útil para mi trabajo y, además, me divierte mucho», explica. Aunque también asegura que si se dedicara a otra cosa, no pasaría ni por la mitad de los estilos por los que ha tenido que pasar: «A veces se nos olvida que luego los tienes que llevar en tu vida privada. Y eso en ocasiones no siempre es tan fácil».

De su extremo pelo pixie -significa «duendecillo» y se denomina así porque recuerda a los elfos y hadas- dice que es una experiencia por la que recomienda pasar por lo menos una vez a todas las mujeres que les guste jugar con su imagen. «La primera vez que me hice un corte radical experimenté una sensación muy difícil de describir: al quitarte capas de pelo, en contra de lo que muchas veces se dice, gané fuerza y seguridad. Es un proceso muy interesante, y muy cómodo». Para domarlo utiliza las ceras mate de L’Oréal Professionnel. ¿Qué vestido se pondrá para la gala? «Cuando acudo a eventos siempre me dejo asesorar por mi estilista Freddy Alonso, que lleva varios años a mi lado, ¡y es una de mis mejores inversiones!», declara. ¿Y no tiene ningún icono de estilo, o espejo en el que le gusta mirarse? Le gustan Kate Moss, Cara Delevingne, Lupita Nyong’o y Margot Robbie, «porque todas tienen una gran personalidad».