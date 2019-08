Instagram Iker Casillas presume de sentido del humor y se ríe del estilismo que lucía en su juventud El futbolista mostoleño ha publicado en redes sociales una peculiar imagen suya del año 2004 en la que aparece cuanto menos cambiado

Probablemente, Iker Casillas se encuentra afrontando una etapa de las etapas más complicadas de su vida en cuando a salud se refiere. Después de sufrir un infarto y de que a su mujer, Sara Carbonero, le fuera encontrado un tumor maligno de ovario, el que fuera portero de la selección española de fútbol ha tenido que tomar la decisión de retirarse temporalmente como jugador profesional para ejercer de enlace entre jugadores, cuerpo técnico y directiva del Oporto, mientras espera los resultados de las pruebas médicas que determinarán si puede o no volver a jugar al fútbol de manera profesional.

A pesar de todo, el deportista no se rinde y no duda en hacer garante de ese sentido del humor que tanto le ha caracterizado siempre. Tal es así que ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con una instantánea del año 2004, en la que analiza al detalle el estilismo tan peculiar y tan propio de la década que lucía. Eso sí, con toques de humor e ironía a partes iguales.

«Espero que no se haga viral esta foto. Digamos que no sé muy bien como llegue a sentarme así de 'pancho' en el banco. El momento camiseta de tirantes, pantalón por las espinillas y zuecos negros... ¡Tela! Y si le sumamos el reloj de los domingos y alguna otra cosa que mejor no comento... #tbt #2004 #15yearschallenge», ha escrito en tono jocoso el guardameta del Oporto junto a la imagen. Como era de esperar, la publicación ya ha asuperado los 380.000 «me gusta» en tan solo un día.

Además, han sido muchos, tanto seguidores como amigos, quienes han querido seguirle la broma al deportista mostoleño y han comentado en la imagen. Antonio Banderas, Luis Figo, Toni Acosta, Isabel Jiménez, Pitingo o Carme Chaparro han sido solo algunos de ellos aunque, sin duda, el que más destaca es el de la actriz Paula Echavarría, quien ha comentado irónicamente: «Por no hablar del moreno que llevas!» seguido de varios emoticonos de carcajadas.