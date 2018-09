Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 17 de septiembre

ABC

Actualizado: 17/09/2018 07:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Francisco González, presidente de BBVA: «Ante la desaceleración, el Gobierno no debe elevar el gasto ni subir impuestos». El presidente del BBVA, Francisco González (Chantada, Lugo, 1944), concede una entrevista a ABC en la que analiza el papel de la entidad en Asia y su transformación digital. Desde Singapur, advierte sobre los efectos nocivos de una subida fiscal en España y confía en que el Gobierno no repita los errores de la crisis de 2008 ante la creciente desaceleración de la economía. En su último mandato como presidente de BBVA, que vence el próximo año, es el único español que participa en el escogido grupo que constituye el Comité Asesor Internacional de la Autoridad Monetaria de Singapur en su reunión anual en la ciudad-Estado asiática. Un país al que admira y al que considera clave en las nuevas relaciones de poder del siglo XXI. No en vano Singapur cuenta con uno de los PIB mayores del mundo y es uno de los mejores países para hacer negocios.

2. Iglesias también le marca el paso a Sánchez en su peor semana en el Gobierno. La semana pasada estaba marcada en la agenda del Gobierno y de Podemos por dos claves: la primera, la convalidación en el Congreso del decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, una de las medidas estrella de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa; y la segunda, la negociación de unos Presupuestos que el Ejecutivo quiere sacar adelante a toda costa tras el varapalo recibido con el fracaso de los objetivos de déficit que llevó a la Cámara Baja a finales de julio. Pero la situación dio un giro inesperado cuando entró en juego el pasado académico de dos miembros clave del Gobierno: la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el propio presidente. Las irregularidades del máster de la ministra y de la tesis doctoral de Sánchez –éstas últimas desveladas por ABC– fulminaron la agenda tanto del Gobierno como de su socio principal en el Congreso, Unidos Podemos.

3. Susana Díaz azuzó el conflicto de Navantia contra Sánchez. El Gobierno andaluz jugó un papel decisivo para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciase finalmente el envío de las polémicas 400 bombas de guiado láser que España acordó vender a Arabia Saudí en 2015 y cuya entrega había paralizado la ministra de Defensa, Margarita Robles. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, ejerció de mediadora de un conflicto que ponía en riesgo el contrato de cinco corbetas encargadas al astillero público Navantia. No dudó en conversar directamente con Pedro Sánchez para resolver este asunto. Díaz no podía permitirse la paralización de un proyecto que supera los 1.800 millones de euros de inversión saudí en los astilleros públicos y amenazaba los puestos de trabajo, directos e indirectos, de seis mil personas en la provincia de Cádiz hasta el año 2022. Ese año se prevé la entrega de la última de las cinco corbetas clase Avante 2200 para la marina saudí.

4. Merkel y Kurz acuerdan reforzar las fronteras exteriores de Europa en 2020. Los jefes de gobierno de Alemania y Austria, los conservadores Angela Merkel y Sebastian Kurz, estuvieron ayer de acuerdo en la necesidad de una ampliación de recursos y competencias para Frontex que esperan haya entrado en vigor en 2020 y que sirva para que las fronteras exteriores de la UE queden mejor protegidas que hasta ahora. «Si no podemos proteger las fronteras exteriores de la Unión, no podemos permitirnos el libre movimiento a través de las fronteras entre los países europeos», advirtió Kurz durante su visita a la Cancillería de Berlín, ligando así la sostenibilidad del espacio Schengen a un Frontex más efectivo y tensando la cuerda que en el otro extremo sostiene el presidente de Hungría, Viktor Orban, que ya ha adelantado que la cesión a Frontex de competencias nacionales no es para él una opción. Kurz además tensa su propia coalición de gobierno con el partido de derecha radical FPÖ, más cercano a las tesis de Orban que a las del canciller austriaco.

5. Dos personas atendidas tras comer en el restaurante de Salisbury donde fueron envenenados los Skripal. Dos personas han recibido atención sanitaria tras sentirse mal tras comer en un restaurante de la localidad británica de Salisbury, donde fue envenenado con un agente nervioso el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia el pasado mes de marzo. «La Policía recibió un aviso del servicio de ambulancias sobre Prezzo, en Hight Street, Salisbury, a las 18.45 horas tras un incidente médico con dos personas, un hombre y una mujer», ha informado la Policía de Wiltshire en un comunicado. «Como medida de precaución el restaurante y las calles adyacentes han sido acordonadas y hay agentes en el lugar para esclarecer las circunstancias que llevaron a que enfermaran», ha añadido. La cadena Sky News ha informado de que la Policía ha acordonado las inmediaciones del restaurante Prezzo y ha señalado que uno de los dos afectados es de nacionalidad rusa.

6. Hallan el cuerpo sin vida del joven de 20 años desaparecido cuando se bañaba en una laguna de Vicálvaro. Los buzos de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO), han hallado la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del joven de 20 años que desapareció este domingo cuando se bañaba en una laguna de Vicálvaro. Sanitarios de Samur Protección Civil han confirmado el fallecimiento del joven, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid, que han señalado que varios psicólogos han atendido a sus familiares. El hallazgo se ha producido dos horas después de que los buzos iniciaran las labores de búsqueda dentro de la laguna. La investigación corre a cargo de la Policía Nacional.