Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 23 de julio

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. El laberinto judicial de Iglesias: el caso Dina, sospechas de malversación y la desconfianza de la Fiscalía . Malos tiempos para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que si ya estaba en una situación comprometida tras las revelaciones del caso Dina –en el que el propio juez le ha retirado la condición de perjudicado por el robo de la tarjeta del móvil de su exasesora–, ayer recibió otros dos mazazos de la justicia, los dos relacionados con el despido del abogado José Manuel Calvente , el responsable de protección de datos en la formación morada hasta el pasado diciembre. Mientras trascendía la noticia de que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid está estudiando la denuncia que el letrado interpuso ante la Guardia Civil por presunta malversación y administración desleal dentro del partido, la Fiscalía pedía el archivo de la querella presentada contra este abogado por la actual abogada de Podemos, Marta Flor, quien le imputaba delitos de acoso laboral y sexual.

2. Las farmacéuticas se atreven ya a poner fecha (y precio) a la vacuna del Covid-19 . El récord mundial en la creación de una vacuna es de 1967. Entonces, se tardaron cuatro años en desarrollar la de las paperas. La del virus del Ébola, conseguida el año pasado, costó cinco años, y se consideró un logro veloz. Ante la pandemia de Covid-19, varios laboratorios, farmacéuticas, universidades y centros de investigación de todo el mundo se proponen conseguir la vacuna contra el coronavirus en menos de un año. Un símil deportivo: sería como destrozar el récord del atleta jamaicano Usain Bolt en los cien metros (9.58, conseguido en 2009) y correr esa distancia en menos de dos segundos y medio. En la carrera por conseguir la vacuna más perseguida de la historia, la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca llevan la delantera.

3. Los rebrotes frenan en seco la recuperación del sector turístico . La segunda oleada del coronavirus ha dado la puntilla al sector turístico, que confiaba en recuperar durante los meses centrales del verano una parte de su actividad. El sector hotelero y el de las agencias de viajes han detectado un incremento de las cancelaciones y una nueva caída de las reservas durante las últimas semanas, especialmente en regiones como Cataluña y Aragón. Todo ello durante un verano que ya estaba condicionado por la pandemia. Pese a que los viajes internacionales se reanudaron el mes pasado, las aerolíneas han reducido drásticamente su programación -en algunos casos no alcanza ni la mitad de asientos programados el año pasado- lo que ha provocado que la presencia de turistas extranjeros esté siendo prácticamente testimonial.

4. El testaferro de Maduro contrata a Baltasar Garzón como su defensa en la batalla de la extradición a EE.UU. Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, ha contratado al jurista Baltasar Garzón para que sea su defensa en la larga batalla de la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde se encuentra desde el 12 de junio cuando fue detenido. Una de las tareas del exmagistrado será demandar al Estado de Cabo Verde por «dañar la imagen» de Saab, por lo que podría pedir una indemnización de entre 5 y 12 millones de dólares. Mientras tanto, el principal agente del chavismo estaría siendo sometido a un «exhaustivo examen médico» para certificar su estado de salud antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses, según indicó el veterano periodista venezolano, Nelson Bocaranda, a través de su cuenta en Twitter.

5. Los exconsejeros en el caso 3 % donaron a CDC por la crisis del partido . La Justicia sigue acotando la posible financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido ya condenado por el Tribunal Supremo en el caso Palau - hoy hace once años que los Mossos d'Esquadra entraron en la institución - a pagar 6,6 millones de euros y cuyo extesorero Daniel Osàcar está, actualmente, en prisión cumpliendo condena por este mismo caso. Esta semana han declarado ante la Audiencia Nacional los exconsejeros de la Generalitat Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias imputados por blanqueo de capitales en el caso del 3 por ciento. El juez José de la Mata considera que las donaciones que los exconsejeros autonómicos, y otras ocho personas vinculadas a CDC, donaron al partido entre 2008 y 2013 fueron «actos de afloramiento de dinero» procedente de la «estructura de financiación ilegal».

6. David Villa, investigado por el New York City por un presunto acoso sexual . El delantero español David Villa ha negado las «acusaciones completamente falsas» de acoso sexual vertidas por una extrabajadora del New York City, club que abandonó en 2018, mientras que el club estadounidense ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar los hechos. El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como Skyler B en su cuenta de Twitter (@ItsmeskylerB) y que asegura ser extrabajadora del New York City realizó duras acusaciones sobre el delantero español. A través de un comunicado, el New York City dijo haber «tomado nota de las acusaciones realizadas por una extrabajadora en las redes sociales». «Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto», expuso el club neoyorquino.