Todo lo que necesitas saber para disfrutar del Coca-Cola Music Experience Desde artistas pop o música latina hasta las últimas sensaciones en música urbana pasarán por el escenario de la nueva edición del festial

Desde que empezara sus andanzas hace ocho años, el festival Coca-Cola Music Experience regresa este año a lo grande para sorprender a sus fans con dos días de música que acogerán a distintos artistas del momento.

Desde artistas pop o música latina hasta las últimas sensaciones en música urbana pasarán por el escenario de esta nueva edición. Tanto nacionales como internacionales, algunos de los protagonistas serán Lola Índigo, Natalia Lacunza, Liam Payne, Morat, Lalo Ebratt, Danna Paola, Louis Tomlinson, Maikel Delacalle, Anne Marie, Clean Bandit, Austin Mahone, Sofía Reyes, Ana Mena, Alfred García, Don Patricio, Alba Reche, Raoul, Agoney, Ruggero Pasquarelli, Nil Moliner, Miki, Carlos Right, Famous, Roi Méndez, Mario Bautista, New Hope Club, Lérica, Atacados, Cupido, Locoplaya, Bombai, Yall, Maybe, Aliena, Kayl, Ciccio o Lemot.

Cómo llegar en transporte público

En Metro: estación Feria de Madrid (línea 8). El suburbano abre a las seis de la mañana y cierra en torno a las 01.30 horas. Desde el metro hasta el recinto del festival, habrá que caminar unos 15 minutos.

En Cercanías Renfe: Línea C1: Príncipe Pío–Aeropuerto T4., parada Valdebebas; Línea C10: Villalba–Aeropuerto T4, parada Valdebebas. Hasta el recinto habrá que llegar a pie (alrededor de 15 minutos).

En autobús de la EMT: Línea 171 (Mar de Cristal–Valdebebas), parada Avd. Juan Antonio Samaranch (20 minutos andando hasta el recinto); Línea 174 (Plaza Castilla–Valdebebas), parada Avd. Juan Antonio Samaranch (distancia al recinto 20 minutos a pie); Línea N2 (Plaza Cibeles–Valdebebas); Línea 122 (Avenida de América–Feria de Madrid), parada Feria de Madrid (a 17 minutos a pie del recinto).

Si se llega en tren (Cercanías), se entrará por el acceso Norte, mientras que si llega en metro, será por el acceso Sur.

Acceso al festival - ABC

Qué no meter en el festival

Se podrá entrar en el recinto con los objetos personales y una mochila pequeña, además de carritos para niños.

Sin embargo, hay ciertos objetos a los que se ha prohibido su acceso, como recipientes de vidrio, aluminio o cualquier tipo de envase rígido. No se podrán introducir grabadoras de audio, de vídeo y/o cámaras fotográficas profesionales (réflex o teleobjetivo), aunque sí se podrá meter una cámara compacta. Tampoco se podrá entrar con un palo «selfie» o un puntero láser, paraguas o pancartas y/o banderas que inciten a la violencia, la xenofobia o el odio. También está prohibido acceder con bebidas alcohólicas.

Datos útiles

Días: 13 y 14 de septiembre

Horario: de 13.00 a 00.00 horas ambos días

Dirección: Recinto Valdebebas de Madrid (Av. Alejandro de la Sota, s/n, 28055). Junto a la ciudad deportiva del Real Madrid

Precios: 20 euros un día o 30 euros los dos días

Se podrá entrar y salir del recinto cuantas veces se quiera hasta las 18.00 horas. A partir de esa hora, no se permitirá volver a acceder al festival en ese mismo día, ya que las pulseras registrarán las entradas y salidas y denegarán el acceso.

Se recomienda siempre imprimir la entrada y llevar el DNI a mano para presentarlo en el acceso al recinto y así evitar cualquier problema.

En el interior del festival habrá distintos puestos de comida para no pasar hambre y aguantar hasta la noche con energía.