Solo el 0,14% de los viajeros de EMT incumplen el uso obligatorio de mascarillas

La obligación de llevar mascarilla en el transporte público se respeta a rajatabla por los madrileños. Así lo reflejan al menos los datos del Área de Medio Ambiente y Movilidad sobre el comportamiento de los usuarios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en las últimas dos semanas, que muestran que solo el 0,14 por ciento de los viajeros incumplieron la norma.

Fuentes de la concejalía que dirige Borja Carabante detallaron a ABC que desde el pasado 11 de mayo se han inspeccionado un total de 9.986 autobuses de la red, que suponen el análisis de conducta de 35.582 personas a bordo . De estos, únicamente once fueron sorprendidos sin portar la protección, mientras que a otros cuarenta pasajeros se les impidió el acceso al interior del bus por el mismo motivo. Si bien el estudio de Medio Ambiente comenzó hace ahora trece días, el uso de las mascarillas en cualquier tipo de tranporte público es obligatorio desde una semana antes, el 4 de mayo.

El trabajo de Medio Ambiente y la Policía Municipal para que se cumpla la normativa, sin embargo, no se limita únicamente al interior de los buses o al uso de protección. Desde el Área insisten en que también se revisa que no hay aglomeraciones en las paradas . Así, según los mismos datos recabados, se detectaron otros 42 usuarios que no mantenían la distancia de seguridad mientras esperaban. En cambio, un total de 9.944 personas sí lo hacían.

Las cifras, no obstante, remiten a las últimas semanas del estado de alarma, todavía con un volumen de viajeros moderado. La previsión es que a partir de mañana, ya con la capital y el resto de la región en fase 1, crezcan notablemente. Así, la EMT pondrá en servicio el 90 por ciento de su oferta habitual para asegurar que se mantenga la distancia social. También Metro planea actuaciones para garantizar la seguridad, como el bloqueo de tornos en caso de superar el aforo marcado.

Recuperación de usuarios

Aunque los datos están todavía muy lejos del escenario medio previo al estado de alarma, lo cierto es que los últimos días revelan una tendencia al alza en los diferentes modos de transporte, especialmente en Bicimad. Desde la reapertura del servicio de alquiler de bicicletas, el pasado 22 de abril, la gráfica muestra un ascenso progresivo asta el pico de anteayer, con 11.811 usos. Esto significa que, respecto a la misma jornada del año anterior, apenas se registra un descenso del 20 por ciento (14.816). El viernes también muestra los cambios en la EMT. Si el mismo día de la semana pasada se contabilizaron 103.809 viajeros, en esta se alcanzaron los 265.617, un 22 por ciento más. En 2019 fueron 1.642.332.

«Viaja seguro en el bus» El Área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, ha puesto en marcha la campaña «Viaja seguro en bus» para lanzar un mensaje de tranquilidad a los madrileños. El Consistorio detalla que cada día los autobuses de la EMT son desinfectados con virucidas y varias pegatinas indican qué asientos se pueden utilizar para mantener la distancia. Desde la concejalía recuerdan que el uso de mascarillas es obligatorio y que se recomienda reducir el riesgo de contagio utilizando la tarjeta de transporte en los terminales sin contacto.