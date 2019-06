Peleas, gritos y botellazos: el día a día de los vecinos de un bar de Vallecas El último incidente ocurrió el pasado fin de semana y, hartos, han decidido grabarlo en vídeo

Todos los días. No importa la hora. Las peleas, los gritos y los botellazos son frecuentes en Puente de Vallecas. Los vecinos de la calle Santa Julia tienen que soportar a altas horas de la madrugada los continuos ruidos y trifulcas que se producen en el bar El Patio. El último incidente ocurrió el pasado fin de semana.

Este local de copas, con licencia de bar-cafetería según afirma la dueña, permanece abierto durante toda la noche, haciendo las veces de «after hour», como indica Telemadrid. sus puertas cierran a las diez de la mañana, lo que provoca que la juerga no acabe hasta esta hora.

Los vecinos, hartos de no poder descansar durante toda la noche, han grabado desde sus casas vídeos en los que se muestran las peleas, denunciando que sienten inseguridad en sus calles. Las voces y los golpes constantes que se producen a las puertas del bar se escuchan en todo el vecindario.

Aún así, uno de los propietarios del negocio niega los hechos: «Es mentira. Aunque seamos latinos no andamos peleando como los vecinos piensan». Por us parte, la dueña del establecimiento asegura que los chicos que se pelearon y los que llegaron intentando parar la disputa, no salieron del local, algo contradictorio a las imágenes que han grabado los vecinos. «Siempre encuentran algo para desacreditar al local, porque a ninguno le gusta que haya un bar bajo su casa», ha declarado.

A las puertas del local han colocado un cartel que reza: «Prohibido hacer ruido fuera del local. Respeten el descanso de los vecinos».