Ignacio González volverá al Ayuntamiento antes de un mes y podría cobrar hasta 90.000 euros El Gobierno municipal estudia la disponibilidad de plazas para asignarle un puesto conforme a su categoría

Noticias relacionadas El juez da vía libre para que Ignacio González se reincorpore al Ayuntamiento de Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –investigado por corrupción en el caso Lezo– retomará su antiguo puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid antes de que finalice el mes de octubre.

Tras la vía libre del juez del caso, el Consistorio de la capital estudia la disponibilidad de plazas y le asignará un puesto conforme a su categoría, correspondiente al grupo A con nivel 30. Esto significa que cobrará entre 66.000 y 90.000 euros. El Ayuntamiento tiene un plazo de tres meses desde que el expresidente cursó su petición a finales de julio.

El magistrado que investiga a González, Manuel García Castellón, no aprecia ningún obstáculo para que éste vuelva a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento, destino que dejó en 1996 al pedir una excedencia para dedicarse a la política. El juez asegura que no existe ninguna inhabilitación o suspensión de cargo público contra González, que está siendo investigado pero no ha sido juzgado ni condenado.

En una providencia, el juez aclara esta cuestión a la dirección general de planificación de personal del Ayuntamiento, que le preguntó.

Los investigadores consideran a González –preso preventivo entre abril y noviembre de 2017– el líder de una trama que anidó en el Canal de Isabel II, la empresa que gestiona las aguas de Madrid.