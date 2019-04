Los ediles díscolos de Carmena claudican y aprueban la venta de las cocheras de Carabanchel En marzo, los seis concejales rechazaron la enajenación del terreno destinado a vivienda social

Todos los ediles de Ahora Madrid dieron ayer el visto bueno al plan urbanístico para las antiguas cocheras de Buenavista, a pesar de la polémica que generaron los seis concejales de IU, Bancada y Anticapitalistas al rechazar en el Pleno de marzo la operación por la «enajenación del patrimonio público». El asunto volvió al Pleno de este abril tras la alegación de Pryconsa, la compañía que adquirió los terrenos. Ahora, después de que la Corporación estimase su recurso, la entidad podrá edificar en una parcela en Carabanchel que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) vendió en una subasta por 19 millones de euros en enero de 2018.

En la que fue la última sesión ordinaria del Pleno del mandato, Ahora Madrid y Ciudadanos votaron a favor de este plan, mientras que el PP y el PSOE se abstuvieron. Salvo el PP y el grueso de Ahora Madrid, el resto de grupos cambiaron de criterio con respecto al pleno anterior: en marzo el equipo de Gobierno no logró sacar adelante el plan porque PP y Cs se abstuvieron y el PSOE y los seis concejales que no repetirán con Carmena, Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez, de IU; Rommy Arce, de Anticapitalistas; y Montserrat Galcerán y Pablo Carmona, de Bancada Municipalista, votaron en contra.

Razones legales

El foco de la discordia entre los concejales de Carmena tiene que ver con que la EMT aprobó -pese al rechazo de PP, PSOE y Cs- la enajenación de la parcela pública, que lleva sin uso casi una década, y tras una subasta pasó a manos privadas. En enero de 2018, el terreno salió a la venta y sólo Promociones y Construcciones Pyc, Pryconsa, presentó su oferta, a quien se le adjudicó formalmente en julio del año pasado.

Izquierda Unida, sin embargo, considera que ese terreno público debería haber sido traspasado a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para la construcción de vivienda pública con el objeto de destinarla a alquiler social. Según IU, desde aquel pleno al de ayer «no ha cambiado nada». «Estamos en contra igual, es un recurso de reposición de la promotora», reconocían. No obstante, ayer tuvieron que claudicar por cuestiones legales.

Según consta en el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso ABC, la iniciativa tiene «carácter reglado», es decir, la adquisición del terreno por Pryconsa fue un «acto administrativo firme» y la empresa ha cumplido con todos los requisitos legales. Por ello, el Consistorio no puede rechazar el plan con discrecionalidad. «Cumplidos los requisitos previstos legalmente, la Administración no dispone de discrecionalidad para decidir si adopta o no el acto en cuestión, sino que viene obligada a hacerlo por la ley», indica el escrito rubricado por la secretaría general técnica. Según el informe, «las cuestiones de carácter político y de oportunidad en las que se fundamentan los votos contrarios, no son razones que puedan poner en cuestión la solicitud presentada».