Catorce sintecho malviven en la ciudad financiera: «Aquí estoy bien, no me cae la lluvia» El Ayuntamiento asegura que los mendigos rechazan la ayuda y califica el caso de «complejo»

Seguir Carlota Barcala @CarlotaBarcala MADRID Actualizado: 09/09/2019 01:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rehabilitación de la plaza de Ruiz Picasso: cinco meses para hacer de Azca el Rockefeller de Madrid

Jorge fue adoptado con dos años. Ahora tiene 20 más y su vida no ha mejorado. Cuenta que su padre, constructor, se aprovechó de él. «No debí fiarme, por eso estoy aquí», dice el joven, que vive en el suelo de la plaza de Pablo Ruiz Picasso. No es el único, con él habitan 13 personas más: en total, hay tres españoles, tres marroquíes y ocho hombres originarios del este, más seis perros que pertenecen a algunos de ellos. A pesar de su edad, lleva tanto tiempo en la calle que ya no recuerda bien su historia.

El colchón que hay tirado en el suelo a su lado pertenece a Óscar, de 23. «Nos conocimos hace casi un año, cuando vivíamos en otra zona de la plaza. Al principio nos llevábamos mal, pero gracias a Sira (su perra) nos encariñamos», cuenta Jorge. La vida de Óscar tampoco ha sido fácil. Se crió en centros de menores de Zaragoza, danto tumbos, hasta que en 2018 llegó a Madrid. «Aquí estoy bien. Aunque preferiría tener una casa, no me cae la lluvia y ya me he acostumbrado al frío», dice al tiempo que se toma un medicamento que no sabe precisar para qué es. Jorge y Óscar acuden, cuando pueden y tienen dinero, a ducharse a los baños municipales de Alvarado, pero el día a día lo pasan en la ciudad financiera, donde comen, hacen sus necesidades fisiológicas y pasean a Sira.

Al otro lado del recoveco en el que se cobijan viven los rumanos. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre por miedo a que el Ayuntamiento lo eche, explica cómo se organizan: «Comemos con una lata de cerveza a la que echamos alcohol. Así hacemos el fuego para calentar los alimentos». Con una mesa y cinco sillas han decorado el pobre hogar, en el que también tienen un tenderete para la ropa, alimentos para los canes y utensilios de cocina, como platos, sartenes, ollas y una paellera.

El Ayuntamiento asegura que conoce la situación de estas personas y califica el caso de «complejo». Asimismo, fuentes del área de Familias, que dirige Pepe Aniorte (Cs), indican que en repetidas ocasiones se les ha propuesto llevarlos a un albergue municipal y lo han rechazado. El Samur Social acude dos veces al mes a ver el estado en en el que se encuentran. No descartan tomar alguna decisión con respecto a estas personas cuando se rehabilite la plaza.