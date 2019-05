Carmena consideraría quedarse en el equipo de gobierno de Pepu si el PSOE gana las elecciones La actual alcaldesa y candidata de Más Madrid espera «seguir siendo útil» y recalca que «no haría buen trabajo de oposición»

La alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado esta mañana que, tras las elecciones, consideraría quedarse en un equipo de gobierno presidido por Pepu Hernández si el PSOE fuera la lista más votada y dieran los números, junto con los de Más Madrid, para su elección como alcalde.

En una entrevista en TVE, Carmena ha confirmado que si el PSOE sacara más votos en las municipales «sin duda» Más Madrid apoyaría a Pepu Hernández. «Y vería la posibilidad de seguir siendo útil en un equipo de gobierno», ha contestado al ser preguntada si en ese caso reconsideraría la decisión de dejar el Ayuntamiento si no gana las elecciones del 26 de mayo, tal y como anunció en noviembre.

Carmena ha remarcado que reconsideraría su decisión pero siempre si fuera «útil en un equipo de gobierno». «Lo que no vería claro sería quedarme en la oposición», ha señalado. En esta decisión pesa «la biología» de sus 75 años pero también el no compartir una forma de hacer oposición, donde lo que prima es «denostar» al que se tiene enfrente.

«Me dedicaría a otra cosa. Soy consciente de lo que sé hacer bien. Cuando somos mayores debemos elegir bien lo que podemos hacer y no haría un buen trabajo como oposición», ha declarado, después de definir su grupo de edad como el de los «superadultos».

Tras anunciar que se presentaba a la reelección, Carmena advirtió hace seis meses que si no ganaba, no haría trabajo de oposición. «No. Rotundamente no. Eso lo digo claro. Con mi edad y mi experiencia, yo me ofrezco para continuar con el proyecto que no se ha podido terminar», contestó a la pregunta en Telemadrid. Hoy ha indicado, por el contrario, que se quedará en el Ayuntamiento aunque no consiga mayoría absoluta. Eso sí, siempre y cuando tenga un cargo en el nuevo gobierno de Pepu Hernández.

Según las encuestas, esto está muy complicado. Todo indica que el PSOE, según los sondeos de intención de voto, no será la fuerza más votada en la capital –algunos incluso lo han situado en quinto lugar– y, previsiblemente, una coalición de derechas arrebatará la Alcaldía a Carmena.

Voto útil

La candidata ha lamentado, por otro lado, que algunos partidos no se hayan encontrado cómodos en Más Madrid, «sin cuotas ni selección de partidos». «Pensé que iba a suscitar apoyos y genera enfrentamientos formales pero espero que en la campaña haya un convencimiento de la decisión del voto útil apoyando a aquellas candidaturas que puedan desarrollar ideas de progreso, que es lo que necesita la historia», ha terminado.

Horas después, al visitar las obras en el Edificio España, Carmena ha reiterado que ella ha «dicho de una manera muy clara» que no se quedaría en la oposición. «En un gobierno sí. En el momento en el que no fuera alcaldesa y que hubiera otra persona que representara al bloque progresista me quedaría, claro que sí. Lo que no haré será quedarme en la oposición porque me resultaría muy difícil», ha declarado.