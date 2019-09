Ayuso se encara con Sánchez y plantea otras tres nuevas deducciones fiscales El Ejecutivo autonómico cumple 30 días entre tensiones PP-Cs La presidenta pide que la ministra de Hacienda dimita por «atacar a Madrid»

Ayuso estalló ayer contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra su ministra de Hacienda, María Jesús Montero: tras acusarle esta de haber lanzado el anuncio de aprobar la mayor rebaja de impuestos de la historia en Madrid sólo como un «cebo electoral», la jefa del Ejecutivo ha pedido que dimita por «utilizar la Moncloa para dividir a los españoles». Cree Ayuso que Pedro Sánchez y su Gobierno están «retando a Madrid de manera electoralista». Y como la mejor defensa es un buen ataque, tras reconocer que la incertidumbre presupuestaria puede retrasar la rebaja en el IRPF en la región, anunció que pondrá en marcha «cuanto antes» -probablemente en 2020- tres nuevas deducciones fiscales, para familias con mayores a su cargo, jóvenes y estudiantes.

La presidenta Ayuso cumplía ayer un mes en el cargo, desde que tomó posesión el 19 de agosto. En este tiempo, ha tenido ocasión de iniciar algunas actuaciones de las prometidas, como poner en marcha el cheque Bachillerato -la extensión de los conciertos a este tramo- o iniciar los trámites para la puesta en marcha del abono transporte gratis para mayores de 65 años.

Pero también le ha tocado vivir un escenario de tensión más o menos larvada con su compañero de Gobierno, Ciudadanos, que se ha materializado en varios enfrentamientos. Entre ellos, el más grave tiene que ver con Avalmadrid: la jefa del Ejecutivo ha quedado en una situación muy incómoda tras apoyar Ciudadanos la creación de una comisión que investigue el funcionamiento de la entidad, ahora en el foco de la noticia por un crédito concedido hace ocho años a una empresa de la que formaba parte el padre de la presidenta. PSOE, Podemos y Más Madrid han entrado a fondo en este asunto, y este último partido ha llevado el tema ante la Fiscalía Anticorrupción. Que su socio de Gobierno, Ciudadanos, apoyara la comisión se interpretó en el PP en clave de traición.

También se han producido diferencias entre el mensaje que daban ella, por un lado, y su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs) por otro. Ocurrió en relación con el futuro de Telemadrid: mientras la presidenta comentaba que esta ya no era un servicio público y le pedía más austeridad, el vicepresidente aseguraba que no había ningún plan del Gobierno para variar su situación.

La materialización de la bajada de impuestos, promesa estrella de Ayuso pero también de Aguado durante las elecciones, fue puesta en duda el miércoles por el vicepresidente, ante la incertidumbre presupuestaria que se vive por la falta de datos ciertos sobre los ingresos a cuenta que recibirá Madrid.

En este caso, Ayuso coincidía ayer con él en las causas y en el posible efecto: el Gobierno Central no ha comunicado a las comunidades con qué ingresos reales contarán para el año 2020, por lo que éstas -todas ellas, no sólo Madrid- no cuentan con elementos fiables para elaborar sus propios presupuestos para el próximo ejercicio. Todo esto hace que «ahora sea complicado» poner en marcha esta bajada en el IRPF que han prometido, que se llevará adelante durante la legislatura «en el momento en que se pueda hacer». De momento, sí arrancarán «lo antes posible», y probablemente «para el próximo ejercicio», las tres nuevas deducciones anunciadas ayer.

A esto se une el hecho de que aún se esté esperando cobrar las cantidades a cuenta correspondientes al ejercicio pasado, y que el Gobierno no ha abonado aún a las autonomías. La situación tiene contra las cuerdas a los Ejecutivos autonómicos de toda España, que contaban con unos ingresos que no llegan, y que en el caso de Madrid se elevan a 1.200 millones de euros.

En este punto del relato llegaron las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmando que no había relación entre el retraso de las entregas a cuenta y que Ayuso no cumpla su promesa de bajar los impuestos. A renglón seguido, Montero acusó a la presidenta madrileña de utilizar la promesa de rebaja de impuestos como un «cebo electoral». Lo que hizo estallar a la jefa del Ejecutivo autonómico.

Para empezar, Ayuso dijo que la ministra «debería plantearse dimitir» por «utilizar La Moncloa para dividir a los españoles» y «atacar electoralmente a Madrid». Exigió a Montero que le responda a la carta que envió esta misma semana instándole a pagarle los 1.200 millones de euros que debe a Madrid. Le aconsejó además «informarse antes de hablar, y no abrir la boca para dividir a las comunidades autónomas».

A su juicio, «el Gobierno de España está, una y otra vez, jugando a las elecciones, como pidiendo mano en las cartas, hasta que le salga la jugada perfecta; vamos a estar yendo a las elecciones todas las veces que haga falta hasta que al señor Pedro Sánchez, por fin, le den los números». Criticó al Ejecutivo nacional de ser un «gobierno inservible que nos está utilizando a todos: a los españoles, al poder, a los gobiernos autonómicos, a la televisión pública...».