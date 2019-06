Lecciones de rupturismo

Actualizado: 01/06/2019 10:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si le hubiese pasado sólo a uno, podría haber más debate sobre las causas de la caída de las Mareas en Galicia, pero los tres alcaldes que tenían se han metido un batacazo enorme en las elecciones del pasado domingo. Como para caer y no volver a levantarse. Todos cometieron los mismos errores y en consecuencia han recibido la misma recompensa: el descontento de una parte de los que les votaron hace cuatro años y la bajada más que significativa en votos y número de concejales.

Ni Xulio Ferreiro, ni Martiño Noriega ni Jorge Suárez gobernaron para la mayoría de los ciudadanos. Como suele ocurrir con los movimientos radicales creyeron tener la razón absoluta e intentaron imponer su visión de la vida a todos, y las políticas a la fuerza no entran ni con lubricante. Hemos visto gobiernos muy ideologizados que han mantenido una divergencia enorme con la mayoría de los ciudadanos. Claro que hay mucha gente en Coruña, Ferrol y Santiago que se identifican con el rupturismo, pero no tanta como para aplicar el programa de máximos de las mareas. Si se hubiesen contenido un poco, si hubiesen escuchado más a los vecinos —a todos, no sólo a los suyos— el resultado seguramente habría sido otro.

De todos modos, ese vicio de la ideologización excesiva se les podría haber perdonado si la gestión municipal hubiese sido buena, pero no ha sido así. Las estructuras en los ayuntamientos han presentado problemas de agilidad, los servicios públicos funcionaron peor que antes y los vecinos han decidido que para defender a Palestina ya está la ONU, que lo que quieren es alguien que mantenga limpias las calles y que haga avanzar la ciudad.

¿Dejan estos alcaldes algo bueno? Desde luego. En Coruña y Ferrol la programación cultural ha sido para tomar nota y en Santiago se ha abierto el debate sobre los límites del turismo, que no sólo son necesarios para evitar que la gente huya de los cascos históricos sino que están llamados a evitar que matemos a la gallina de los huevos de oro de tanto apretarla. De todo se aprende.