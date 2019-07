Plantillas sanitarias Los contratos de estabilidad para sustitutos saltan a la enfermería Se aplicarán tanto en centros de salud como hospitales tras el periodo estival

El pasado enero el Sergas aprobaba con el acuerdo de cinco organizaciones sindicales (y el descuelgue de CIG y CCOO) la implantación de una nueva modalidad de contrato para profesionales sanitarios — inspirada en la experiencia del País Vasco— con la que la sanidad pública buscaba paliar la precariedad del personal sustituto, brindando la opción de reemplazar la concatenación de contratos de corta duración ligados a puestos y centros concretos por un único contrato de al menos un año de duración (prorrogable hasta tres) que posibilitase ligar de modo continuado al profesional a un área geográfica más amplia en la que cubrir distintas necesidades de refuerzo. Ahora, tal y como informó ayer el presidente de la Xunta, la nueva modalidad —nombramiento estatutario eventual de continuidad, según su denominación oficial— se extenderá al personal de enfermería, en este caso, amparando no sólo las necesidades de coberturas de la Atención Primaria, sino también Hospitalaria.

La extensión fue acordada el miércoles por la comisión de seguimiento en la que están presentes la Administración autonómica y las organizaciones que respaldaron el nuevo nombramiento: la coalición CESM-O’Mega, el sindicato de enfermería Satse, UGT y CSIF.

«Entendemos que mejora la situación de los profesionales, que no tienen que estar sujetos al teléfono y no se exponen a las penalizaciones por no poder atender un llamamiento», expone Carmen García Rivas, secretaria general de Satse-Galicia, insistiendo en cualquier caso en la necesidad de una implicación clara de las gerencias que facilite una buena planificación de las carteleras de trabajo. «Cualquier dirección que se precie debe ser quien de organizar con previsión. Pedimos que sean consecuentes», indica la representante sindical, incidiendo en que el 80% de los servicios deberán ser conocido con antelación por el profesional.

Al igual que en el caso de la Medicina de Familia y la Pediatría de Atención Primaria, acogerse a este tipo de vínculo será voluntario para el profesional (podrá elegir mantenerse en lista para llamamientos de corta duración) y el límite de movilidad de cada contrato será alguna de las 44 zonas en las que se dividieron los 14 distritos del mapa sanitario.

Los primeros contratos, estima García Rivas, se podrán ofrecer tras la vuelta del periodo estival y, según las previsiones de la Xunta, superarán el centenar antes de que acabe el año (desde enero sólo 30 médicos de familia y pediatras se han acogido a la nueva modalidad).

Desde la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec) consideran que la nueva alternativa de contratación introduce, en el caso de la Atención Primaria, «una mejora sustancial de las condiciones actuales» frente a la dependencia de llamamientos por días. Si bien, expone su presidente, Álvaro Carrera, afean a la Consellería que no haya previsto priorizar en los ofrecimientos de contratos para centros de salud a los profesionales con especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria. De los 120 que en Galicia cuentan con la especialidad, indica, sólo 30 son titulares de plaza, y el resto deben admitir contratos eventuales en hospitales si no quieren ser penalizados en las listas. No es congruente, opina Carrera, relegar a estos perfiles especializados con la apuesta por la Atención Primaria y la especialización de la enfermería que esgrime el Sergas.

Desde CIG, sindicato mayoritario en la mesa sectorial de sanidad, María Xosé Abuín cuestionó ayer la competencia de la mesa de seguimiento para aprobar la extensión del nombramiento y consideró imprudente dar un paso como este cuando el contrato todavía genera recelos entre los médicos y precisa mejoras.